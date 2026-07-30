Nad pijane voznike z etilometri podjetja Dräger

Po odločitvi ustavnih sodnikov, da za dokazovanje pijanosti voznikov ni dovolj le rezultat alkotesta in strinjanje voznika, ministrstvo kupuje skoraj 100 novih etilometrov, ki zagotavljajo natančne meritve.

LJUBLJANA > Javno naročilo za dobavo etilometrov, opreme za njihovo uporabo v vozilu in izvedbo usposabljanj je ministrstvo objavilo konec maja. Z njim so iskali ponudnika za 80 kompletov etilometrov in 20 kompletov opreme za njihovo uporabo v vozilih za policijo in deset kompletov etilometrov za ministrstvo za obrambo. Iz javnega naročila med drugim izhaja, da mora od 80 etilometrov, namenjenih policiji, imeti 20 naprav že izdano potrdilo o skladnosti s predpisi, za preostale etilometre pa bo postopek pridobitve potrdila o skladnosti vodila policija.

Na javno naročilo sta prispeli dve ponudbi. Podjetje Dräger Slovenija je oddalo ponudbo za dobrih 658.632 evrov skupaj z DDV, podjetje Timtrade pa za 846.192 evrov skupaj z DDV. Ministrstvo je izbralo ponudbo podjetja Dräger, ki je bila ekonomsko ugodnejša. Namesto prvotno predvidenih 80 etilometrov za policijo ji bo izbrani ponudnik glede na višino razpoložljivih sredstev za ta namen zagotovil 96, izhaja iz odločitve o oddaji javnega naročila. Skupna vrednost naročila z vključenim DDV tako znaša 772.011 evrov.

Prihajajo novi etilometri. Foto: Foto:

Javno naročilo za dobavo etilometrov sledi lanski odločitvi ustavnega sodišča, da za ugotavljanje alkoholiziranosti strinjanje voznika z rezultatom alkotesta ni dovolj. Ocenilo je namreč, da posameznikova izjava, da se s pozitivnim rezultatom preizkusa z indikatorjem alkohola (alkotestom) strinja, ni izjava, ki bi lahko prispevala k dokazanosti prekrška. Sodišče je tako državnemu zboru naložilo, da mora protiustavnost odpraviti v letu dni.