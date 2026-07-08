Najditeljica je bila poštena, neznanec zapravljal s tujo kartico

IDRIJA, AJDOVŠČINA > Na idrijski policijski postaji se je v torek popoldne oglasila domačinka, ki je našla kuverto z večjo vsoto denarja. Našla jo je na Lapajnetovi ulici, med poslovalnicama OTP banke in Deželne banke. Nekdo je na eni ali drugi banki očitno dvignil denar, ga lepo zložil v kuverto, nato pa na ulici kuverto izgubil. Z novogoriške policijske uprave so danes poročali, da je bila v kuverti večja vsota denarja, po neuradnih informacijah pa naj bi bilo v kuverti približno tisoč evrov.

Koliko natančno, bo moral policistom zdaj pojasniti pravi lastnik denarja. Poštena najditeljica je namreč denar odnesla policistom, ki bodo zdaj poskušali najti lastnika denarja. Zato pozivajo moškega ali žensko, ki je denar izgubil(a), naj se zglasi na idrijski policijski postaji in s seboj prinese dokazilo, da je denar res njegov ali njen. Ko bo lastnik denarja s svojimi dokazili prepričal policiste, mu bodo denar seveda vrnili.

Policija se ob tem zahvaljuje pošteni najditeljici za njeno odgovorno in vzorno ravnanje ter za to, da je najdeno gotovino predala policiji z namenom, da se čim prej vrne pravemu lastniku. Takšna dejanja so izraz spoštovanja do soljudi in pomembno prispevajo k zaupanju ter občutku varnosti v širši skupnosti.

Ob približno istem času je v torek popoldne madžarski turist v okolici Ajdovščine začel prejemati telefonska sporočila, da je opravil več nakupov s svojo bančno kartico. Ker ni bil v trgovini, je pogledal v denarnico in ugotovil, da je kartico pred tem nekje izgubil. Sklepal je, da je kartico nekdo našel in potem z njo hitel zapravljati denar za manjše nakupe, za katere ni potreben vnos PIN-številke. Takoj je poklical svojo banko na Madžarsko in kartico preklical. Do takrat si je tat z njo nakupil za 34 evrov blaga.

Ajdovski policisti bodo obiskali trgovine, v katerih je neznanec kartico uporabil, in poskušali najti sledi ali dokaze, ki bi jih pripeljali do kradljivca. Če ga bodo odkrili, ga bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva.