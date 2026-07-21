Napadel bivšo partnerico

PRIMORSKA > V Komnu je neznanec vlomil v prostore enega od tamkajšnjih društev in ukradel denar iz avtomata za napitke.

Našel svoj ukradeni moped

Na koprski policijski postaji se je zglasil občan in policiste obvestil, da je našel svoj moped, ki mu je bil ukraden 22. maja letos.

Zadet na motorju

Včeraj okoli 15. ure so policisti pri Kopru ustavili voznika motornega kolesa, 33-letnega državljana Italije iz Trsta, pri katerem je bil hitri test za droge pozitiven na opiate in kokain. Policisti so mu odredili tudi strokovni pregled, ki ga je zavrnil. Sledi mu obdolžilni predlog, izrekli so mu tudi globo zaradi neupoštevanja prometne signalizacije.

Pijan, glasen in agresiven

Včeraj popoldne so policisti v Portorožu pridržali moškega, ki se je pod vplivom alkohola sprl z žensko in v pričo otrok. Bil je agresiven in je vpil, po prihodu policistov na kraj pa se, kljub ukazom, ni umiril. Vročekrvneža so policisti odpeljali na hladno, še prej pa so mu izdali plačilni nalog.