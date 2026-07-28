Ne nasedajte goljufivim prodajalcem posod in nožev
Policisti že več let opozarjajo na goljufe, ki na parkiriščih pred trgovinami ali na domovih občanov prodajajo komplete posode, kuhinjskih nožev, pribora in manjšega orodja. “Gre za prevaro, pri kateri storilci izkoriščajo naivnost in nepazljivost ljudi ter jim z različnimi pretvezami ukradejo denar ali druge vrednejše predmete, predvsem zlat nakit,” poudarjajo na policiji. Kljub opozorilom pa marsikdo še vedno nasede.
PRIMORSKA > Na koprski policijski upravi opozarjajo, da gre v teh primerih pogosto za organizirane skupine, storilci so predvsem tuji državljani. Po pripovedovanju domačinov so jih na enak način okradli tudi lažni prodajalci, ki so govorili slovensko in so se prevažali z vozili, na katerih so bile menda slovenske registrske tablice. V zadnjih dneh so domačini iz Brkinov in s Pivškega na družbenih omrežjih objavljali fotografije bele škode s tujo registracijo. Neznanci, ki so se z njo prevažali, so domačinom po vaseh ponujali nože in orodje znamke makita, predvsem pa oprezali okoli hiš. Menda naj bi prodajali tudi sumljivo zlato. Aktivni so tudi v drugih delih države. Dobro obveščeni pravijo, da gre za Romune.
Lažna švicarska kakovost
Prodajalci običajno zatrjujejo, da gre za vrhunsko, profesionalno posodo ali nože priznanih blagovnih znamk, ki jih odlikuje “švicarska kakovost”. Ljudem natvezijo, da so jim ti vrhunski izdelki ostali s sejma ali predstavitve. Ponujajo velike popuste, izdelke, ki naj bi bili vredni, denimo, 1500 evrov, ponujajo po “izjemno znižani” ceni, za 200 ali 300 evrov. “V resnici pa gre za nekakovostne ponaredke ali blago slabe kakovosti,” poudarjajo na policiji. Lažni prodajalci so izredno vsiljivi in ljudi hitro zavedejo. “Če zavrnete nakup, lahko postanejo nesramni,” policisti opisujejo način delovanja teh goljufov.
Izdelke ponujajo na parkiriščih pred trgovinami in nagovarjajo predvsem starejše ljudi. Žrtve pa iščejo tudi po vaseh. Na vsak način poskušajo priti v hišo. Če jim to uspe, eden od storilcev zamoti stanovalko ali stanovalca, drugi pa izkoristi njegovo nepazljivost, smukne v drugi prostor in začne iskati denar, zlatnino ali druge dragocenosti.
Tat je prosil za kozarec vode
Prevaranti si izmišljujejo različne izgovore, tudi najbolj banalne. Policiste so v petek iz Parecaga obvestili o še eni drzni tatvini. Do starejše domačinke je prišel neznani moški in jo prosil za kozarec vode. Medtem ko jo je zamotil, je njegov pajdaš vlomil v zgornje stanovanje, ga premetal, nazadnje pa odnesel zlatnino in gotovino.
Policisti občanom svetujejo, naj na ulici ali doma od neznancev, ki se nenapovedano pojavijo pred njihovimi vrati, ne kupujejo nobenih izdelkov. “Neznanih oseb ne spuščajte v hišo ali stanovanje in jih imejte vedno pod nadzorom. Zaklepajte vhodna vrata, tudi če ste doma ali pa ste 'stopili samo za vogal',” poudarjajo. Vse, ki v svoji okolici opazijo sumljive ljudi, prosijo, da si zapomnijo njihov videz ter znamko, barvo in registrsko številko vozila, s katerim so se pripeljali. Prav tako naj prijavijo primere vsiljivega beračenja, nedovoljene ulične prodaje ali drugega sumljivega vedenja.