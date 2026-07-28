Ne nasedajte goljufivim prodajalcem posod in nožev

PRIMORSKA > Na koprski policijski upravi opozarjajo, da gre v teh primerih pogosto za organizirane skupine, storilci so predvsem tuji državljani. Po pripovedovanju domačinov so jih na enak način okradli tudi lažni prodajalci, ki so govorili slovensko in so se prevažali z vozili, na katerih so bile menda slovenske registrske tablice. V zadnjih dneh so domačini iz Brkinov in s Pivškega na družbenih omrežjih objavljali fotografije bele škode s tujo registracijo. Neznanci, ki so se z njo prevažali, so domačinom po vaseh ponujali nože in orodje znamke makita, predvsem pa oprezali okoli hiš. Menda naj bi prodajali tudi sumljivo zlato. Aktivni so tudi v drugih delih države. Dobro obveščeni pravijo, da gre za Romune.

Lažna švicarska kakovost

Prodajalci običajno zatrjujejo, da gre za vrhunsko, profesionalno posodo ali nože priznanih blagovnih znamk, ki jih odlikuje “švicarska kakovost”. Ljudem natvezijo, da so jim ti vrhunski izdelki ostali s sejma ali predstavitve. Ponujajo velike popuste, izdelke, ki naj bi bili vredni, denimo, 1500 evrov, ponujajo po “izjemno znižani” ceni, za 200 ali 300 evrov. “V resnici pa gre za nekakovostne ponaredke ali blago slabe kakovosti,” poudarjajo na policiji. Lažni prodajalci so izredno vsiljivi in ljudi hitro zavedejo. “Če zavrnete nakup, lahko postanejo nesramni,” policisti opisujejo način delovanja teh goljufov.

Izdelke ponujajo na parkiriščih pred trgovinami in nagovarjajo predvsem starejše ljudi. Žrtve pa iščejo tudi po vaseh. Na vsak način poskušajo priti v hišo. Če jim to uspe, eden od storilcev zamoti stanovalko ali stanovalca, drugi pa izkoristi njegovo nepazljivost, smukne v drugi prostor in začne iskati denar, zlatnino ali druge dragocenosti.

Osumljence, ki so prodajali posodo in kradli, še iščejo Na koprski policijski upravi so pojasnili, da so na njihovem območju obravnavali najmanj tri drzne tatvine, ko so neznanci žrtvam prodajali posode in nože; dve na območju izolske postaje, eno pa na območju koprske postaje. Preiskava še ni končana. Tudi v teh primerih so storilci z različnimi pretvezami poskušali priti v stanovanja ali hiše, da bi stanovalcem ukradli denar ali nakit. Žrtve so predvsem starejši ljudje, storilci pa so najpogosteje moški, tuji državljani. Pri kaznivih dejanjih praviloma niso nasilni.

Tat je prosil za kozarec vode

Prevaranti si izmišljujejo različne izgovore, tudi najbolj banalne. Policiste so v petek iz Parecaga obvestili o še eni drzni tatvini. Do starejše domačinke je prišel neznani moški in jo prosil za kozarec vode. Medtem ko jo je zamotil, je njegov pajdaš vlomil v zgornje stanovanje, ga premetal, nazadnje pa odnesel zlatnino in gotovino.

Policisti občanom svetujejo, naj na ulici ali doma od neznancev, ki se nenapovedano pojavijo pred njihovimi vrati, ne kupujejo nobenih izdelkov. “Neznanih oseb ne spuščajte v hišo ali stanovanje in jih imejte vedno pod nadzorom. Zaklepajte vhodna vrata, tudi če ste doma ali pa ste 'stopili samo za vogal',” poudarjajo. Vse, ki v svoji okolici opazijo sumljive ljudi, prosijo, da si zapomnijo njihov videz ter znamko, barvo in registrsko številko vozila, s katerim so se pripeljali. Prav tako naj prijavijo primere vsiljivega beračenja, nedovoljene ulične prodaje ali drugega sumljivega vedenja.