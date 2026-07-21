Ne posojajte denarja, gre za predrzne goljufe

Policisti ljudem svetujejo, naj bodo previdni pri stikih z neznanci, ki si od njih želijo izposoditi večje vsote denarja.

ISTRA > S koprske policijske uprave so sporočili, da so v soboto obravnavali dve podobni goljufiji, najbrž pa jih je precej več ostalo pri poskusih, saj so ljudje prošnje goljufov, da bi jim posodili denar, hitro zavrnili.

V Kopru sta moškega ogoljufala domnevna zakonca iz Poljske. Natvezila sta mu, da jima je zmanjkalo denarja in da s seboj nimata prave kartice za dvig gotovine ter da se zato ne moreta vrniti domov. Prosila sta ga, da jima posodi 400 evrov, ki naj bi mu jih vrnila prek spletnega nakazila.

Drugi primer se je zgodil na avtocestnem postajališču Lom (v smeri proti Kopru). Do madžarske državljanke je prišel moški in ji natvezil, da je v Zagrebu izgubil denarnico. Prosil jo je, da mu posodi 500 evrov in ji obljubil, da ji bo znesek nato nakazal na bančni račun. Z njim je bila še ženska, ki je Madžarki na svojem telefonu pokazala, da je bila transakcija uspešno opravljena, denar pa bi na račun dobila v dnevu ali dveh.

“Opozarjamo, da gre za goljufijo. Vse občane prosimo, naj bodo previdni in pozorni,” je ob zadnjih primerih prevar opozorila Anita Leskovec s koprske policijske uprave. Če bodo občani vseeno nasedli neznancem, pa jim svetuje, da goljufijo takoj prijavijo na številko 113 in ob tem navedejo čim več podatkov o osumljencih.