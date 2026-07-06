Nemški planinec zdrsnil v globino

PRIMORSKA • Bovški reševalci so klic na pomoč dobili v soboto okoli 15.30, planinec je blizu Zasavske koče na Prehodavcih padel in si poškodoval glavo. 29-letni Nemec je med kočo pod Triglavom in Malim Špičjem nesrečno zdrsnil s planinske poti in padel približno 15 metrov v globino. Pri tem se je podrsal po levi roki in si poškodoval glavo. Pomagali so mu gorski reševalci in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika s policijskim helikopterjem, ki je predvidoma huje poškodovanega Nemca odpeljala na zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Pod Malo Mojstrovko se je v soboto popoldne pri sestopu poškodovala 56-letna Zagrebčanka, zlomila naj bi si gleženj. Tudi njej so pomagali gorski reševalci, nato pa so jo z vojaškim helikopterjem odpeljali v jeseniško bolnišnico.

V soboto dopoldne se je izlet v hribe slabo končal za slovensko družino. Pod Gomiščkovim zavetiščem na Krnu je 23-letnemu dekletu spodrsnilo na skali, pri čemer si je poškodovala koleno. Oskrbela jo je dežurna ekipa gorske reševalne službe z Brnika, nato so jo dvignili v policijski helikopter in jo odpeljali v bolnišnico na Jesenicah.

Tolminskim gorskim reševalcem so pozivniki zvonili že v noči na soboto, približno uro in pol po polnoči. Njihovo pomoč je potreboval tuji planinec, ki je imel v koči na Črni prsti težave z zdravjem. Gorska reševalca sta bila kmalu pri obolelem in mu nudila pomoč. Ker se mu je stanje bistveno izboljšalo, je lahko v koči pričakal jutro, ko ga je v bolnišnico odpeljal policijski helikopter.

Včeraj so na Krnu pomagali še planincu, ki zaradi bolečin ni mogel varno sestopiti v dolino. Tudi zanj so poskrbeli tolminski gorski reševalci in posadka policijskega helikopterja. V soboto popoldne se je na cesti proti Mangartskemu sedlu poškodoval še 69-letni nemški kolesar. Pri predoru pod vrhom je zapeljal preveč v desno in padel. Pomagali so mu bovški gasilci in tolminski reševalci, ki so ga prepeljali do mejnega prehoda Predel.