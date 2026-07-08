Nemško kolesarko presenetila zapornica

PRIMORSKA > Najhuje jo je v torek skupil 58-letni Nemec, ki se je z gorskim kolesom povzpel na pobočje Kobariškega Stola in se potem po njem spuščal proti dolini. V skupini z drugimi je vozil po makadamski cesti na južnem pobočju Stola, zaradi prehitre vožnje pa v betonsko-makadamskem ovinku izgubil nadzor nad kolesom, padel in se hudo poškodoval.

Po prvih ugotovitvah naj bi si pri padcu zlomil nogo. Na pomoč so mu priskočili tolminski gorski reševalci, ki so ugotovili pravo lokacijo nesreče in usmerjali helikopter z dežurno ekipo za reševanje v gorah. Reševalci so prileteli do Nemca, ga oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v jeseniško bolnišnico.

Bistveno bolj bizarna je bila nesreča 66-letne nemške kolesarke, ki jo je, tako kot pred njo letos vsaj še eno kolesarko, presenetila zapornica ob vstopu v Piran. V torek popoldne se je pripeljala s parkirišča Fornače proti mestu, nameravala zapeljati mimo zapornice, vendar je z roko zadela vanjo in padla. Pri tem si je zlomila nadlahtnico. Policisti so jo za “nagrado” še kaznovali.

Izlet iz italijanskih v slovenska Brda pa si bo za dolgo zapomnila 26-letna Američanka, ki se je skupaj s prijateljico v torek opoldne vozila skozi vas Višnjevik. Med vožnjo se je z desne brežine na cesto skotalil večji kamen in zadel v prednje kolo njenega kolesa. To je bilo dovolj, da je Američanko katapultiralo čez krmilo. Ob padcu je dobila površinske poškodbe glave in več odrgnin ter udarnin po levi rami in roki.

Novogoriški zdravstveni reševalci so Američanko oskrbeli in jo odpeljali v šempetrsko bolnišnico, policisti pa so primer zaključili z zapisnikom, ki ga bo Američanka potrebovala za uveljavljanje morebitne odškodnine zaradi poškodb. • dc