Neobičajna motoristična nesreča v Pliskovici
Kronika
4. 07. 2026, 15:35 , posodobljeno: 4. 07. 2026, 15:35
Danes okoli 13.30 se je v naselju Pliskovica na Sežanskem zgodila neobičajna prometna nesreča. Močan veter je namreč dvignil plastično mrežo ob cesti, ki se je motoristu zapletla okoli vratu, zaradi česar je ta padel.
PLISKOVICA > Gasilci ZGRS Sežana so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP Sežana ter nevtralizirali razlite motorne tekočine. Reševalci so poškodovanega motorista prepeljali v izolsko bolnišnico.
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