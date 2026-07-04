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Neobičajna motoristična nesreča v Pliskovici

Kronika
4. 07. 2026, 15:35 , posodobljeno: 4. 07. 2026, 15:35

Danes okoli 13.30 se je v naselju Pliskovica na Sežanskem zgodila neobičajna prometna nesreča. Močan veter je namreč dvignil plastično mrežo ob cesti, ki se je motoristu zapletla okoli vratu, zaradi česar je ta padel.

policija policijski avto

Fotografija je simbolična.

Foto: Sta

PLISKOVICA > Gasilci ZGRS Sežana so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP Sežana ter nevtralizirali razlite motorne tekočine. Reševalci so poškodovanega motorista prepeljali v izolsko bolnišnico.

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