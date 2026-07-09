Nesreča med premikanjem črede: krava je poškodovala otroka

PLANINA SLEME • Zgodilo se je v torek ob šestih popoldne, ko so domačini na planini Sleme na Tolminskem gnali čredo govedi z enega pašnika na drugi. Med premikanjem črede je očitno prišlo do trka med eno od krav in otrokom, ki je bil skupaj z odraslimi ob čredi. Po trku je otrok padel in se poškodoval, zato so takoj poklicali na številko 112 in prosili za pomoč.

Proti planini Sleme so takoj odhiteli tolminski zdravstveni in gorski reševalci ter že med potjo prosili za pomoč dežurno helikoptersko ekipo za reševanje v gorah. Reševalci so otroka oskrbeli, po prihodu helikopterske ekipe pa so ga prenesli v helikopter, s katerim so ga odpeljali v šempetrsko bolnišnico. Po neuradnih podatkih naj bi otrok utrpel le lažje poškodbe.