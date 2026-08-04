Nevarno divjal po Kopru, policisti pozivajo vse, ki jih je ogrožal, naj se jim oglasijo

PRIMORSKA • Policisti so prejeli obvestilo, da so v Poreču ukradli skuter. Lastnik ga je preko GPS signala izsledil v Dekanih. Skuter so našli v Dekanih, lastnik ga je že prevzel, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Romuni prodajali orodje

Občan je policiste obvestil, da so pred eno od postojnskih prodajaln tujci, ki prodajajo orodje. Odpeljali so se z vozilom poljske registracije. Policisti so jih izsledili v Rakitniku. Voznik je bil 20-letni Romun, v avtu sta bila še dva Romuna. Pri pregledu obvezne opreme vozila so policisti ugotovili, da je v prtljažnem prostoru več kovčkov orodja znamke Hayami in več kosov kompletov nožev z napisom Switzner. Obvestili so uslužbence Fursa ki so prevzeli postopek in tujcem izrekli globo, vozniku so izrekli globo tudi policisti.

On ostal brez nahrbtnikov, ona brez telefona

Na plaži v Portorožu so Madžaru ukradli dva nahrbtnika. Kasneje so ju našli odvržena, vendar brez denarja.

Avstrijki so v Piranu ukradli mobilni telefon znamke iphone 16, vreden 800 evrov.

Z avtom v voznico skiroja

Danes malo pred 8. uro je 71-letni voznik z avtomobilom na prehodu za kolesarje trčil v 36-letno voznico skiroja. Ta je padla, odpeljali so jo v Splošno bolnišnico Izola. Vozniku avtomobila sledi ukrep glede ne težo poškodb voznice skiroja.