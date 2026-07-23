Neznancu nakazal nekaj tisoč evrov

Iz avta ukradli denar in zlat prstan

Neznani storilec je v naselju Ustje iz avta, ki je bil parkiran na makadamski poti blizu hiše, iz nakupovalne torbe ukradel denar in zlat prstan. Policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo.

Kolesarka padla in se poškodovala

Med vožnjo iz Vedrijana proti Drnovku je včeraj sredi dneva 30-letna kolesarka iz Nemčije zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad kolesom in padla. Pri tem se je lažje poškodovala (poškodba glave). Na kraju so poleg novogoriških policistov posredovali tudi gasilci JZ GRD Nova Gorica, ki so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem NMP ZD Nova Gorica pri oskrbi kolesarke. Po nudeni prvi pomoči so jo reševalci odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Zapeljal na nasprotni pas in trčil v avtomobil

55-letni nemški voznik avtomobilaje včeraj ob 16.40 vozil po lokalni cesti iz smeri Otaleža proti Plužnjam. Na ravnem delu ceste po klancu navzdol ni vozil dovolj daleč od roba ceste. Zapeljal je na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil, s katerim se je pravilno pripeljal 44-letni voznik. V prometni nesreči nihče ni bil poškodovan. Policisti so 55-letnemu povzročitelju prometne nesreče izdali plačilni nalog.

Trčil v ograjo

Danes malo po 7. uri je 24-letni voznik avtomobila vozil po Ulici Mirce v Ajdovščini. Blizu ene od tamkajšnjih stavb je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom ter trčil v ograjo gospodarske družbe. V prometni nesreči se ni poškodoval, na vozilu in ograji pa je nastala škoda. Policisti so mu izdali plačilni nalog.