Neznancu nakazal nekaj tisoč evrov
Novogoriški policisti so včeraj obravnavali kaznivo dejanje goljufije na škodo fizične osebe. Oškodovanec je z neznano osebo vzpostavil stik prek spletne aplikacije, komunikacija pa je nato potekala tudi preko elektronske pošte. V zadnjem mesecu dni je osebi, ki se je na spletu lažno predstavljala z določenim imenom in priimkom ter navajala, da nujno potrebuje denar za različne življenjske okoliščine, v več nakazilih nakazal nekaj tisoč evrov. Šele pozneje je oškodovanec ugotovil, da je žrtev spletne goljufije, pri kateri so storilci za ustvarjanje lažne identitete uporabljali tudi umetno inteligenco, ter o tem obvestil policijo. Policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo.
Iz avta ukradli denar in zlat prstan
Neznani storilec je v naselju Ustje iz avta, ki je bil parkiran na makadamski poti blizu hiše, iz nakupovalne torbe ukradel denar in zlat prstan. Policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo.
Kolesarka padla in se poškodovala
Med vožnjo iz Vedrijana proti Drnovku je včeraj sredi dneva 30-letna kolesarka iz Nemčije zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad kolesom in padla. Pri tem se je lažje poškodovala (poškodba glave). Na kraju so poleg novogoriških policistov posredovali tudi gasilci JZ GRD Nova Gorica, ki so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem NMP ZD Nova Gorica pri oskrbi kolesarke. Po nudeni prvi pomoči so jo reševalci odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.
Zapeljal na nasprotni pas in trčil v avtomobil
55-letni nemški voznik avtomobilaje včeraj ob 16.40 vozil po lokalni cesti iz smeri Otaleža proti Plužnjam. Na ravnem delu ceste po klancu navzdol ni vozil dovolj daleč od roba ceste. Zapeljal je na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil, s katerim se je pravilno pripeljal 44-letni voznik. V prometni nesreči nihče ni bil poškodovan. Policisti so 55-letnemu povzročitelju prometne nesreče izdali plačilni nalog.
Trčil v ograjo
Danes malo po 7. uri je 24-letni voznik avtomobila vozil po Ulici Mirce v Ajdovščini. Blizu ene od tamkajšnjih stavb je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom ter trčil v ograjo gospodarske družbe. V prometni nesreči se ni poškodoval, na vozilu in ograji pa je nastala škoda. Policisti so mu izdali plačilni nalog.