Novogoriški policisti iščejo lastnika zaseženega kolesa
Policisti Policijske postaje Nova Gorica iščejo lastnika gorskega kolesa znamke Specialized, za katerega utemeljeno sumijo, da izvira iz premoženjskega kaznivega dejanja.
NOVA GORICA • Kolo so zasegli med preiskavo dogodka, ki se je zgodil 14. junija na območju železniške postaje v Novi Gorici. Takrat so obravnavali fizični spor med dvema državljanoma Italije in državljanom Slovenije, ki je bil v postopku obravnavan kot osumljenec. Eden od Italijanov je bil tudi lažje poškodovan in je kasneje zdravniško pomoč poiskal v sosednji Italiji.
V nadaljnjem postopku so policisti osumljencu zasegli novejše gorsko kolo znamke Specialized, temno modre barve z rdečim napisom "Specialized". Kolo ima serijsko številko WSBC920320049P, poškodovana pa sta menjalnik in krmilo. Čeprav v uradnih evidencah ni prijavljeno kot ukradeno, policisti sumijo, da izvira iz kaznivega dejanja.
Policisti zato pozivajo morebitnega lastnika oziroma oškodovanca, ki bi kolo prepoznal, naj se oglasi na Policijski postaji Nova Gorica. S seboj naj prinese dokazila o lastništvu oziroma druge podatke, ki bi omogočili zanesljivo identifikacijo kolesa, kot so račun o nakupu, fotografije, serijska številka ali druge prepoznavne značilnosti.