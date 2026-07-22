Novogoriški policisti iščejo lastnika zaseženega kolesa

Zaseženo gorsko kolo, za katerega sumijo, da je bilo ukradeno.

NOVA GORICA • Kolo so zasegli med preiskavo dogodka, ki se je zgodil 14. junija na območju železniške postaje v Novi Gorici. Takrat so obravnavali fizični spor med dvema državljanoma Italije in državljanom Slovenije, ki je bil v postopku obravnavan kot osumljenec. Eden od Italijanov je bil tudi lažje poškodovan in je kasneje zdravniško pomoč poiskal v sosednji Italiji.

V nadaljnjem postopku so policisti osumljencu zasegli novejše gorsko kolo znamke Specialized, temno modre barve z rdečim napisom "Specialized". Kolo ima serijsko številko WSBC920320049P, poškodovana pa sta menjalnik in krmilo. Čeprav v uradnih evidencah ni prijavljeno kot ukradeno, policisti sumijo, da izvira iz kaznivega dejanja.

Zaseženo gorsko kolo, za katerega sumijo, da je bilo ukradeno. Foto: PP Nova Gorica Foto: PP Nova Gorica

Policisti zato pozivajo morebitnega lastnika oziroma oškodovanca, ki bi kolo prepoznal, naj se oglasi na Policijski postaji Nova Gorica. S seboj naj prinese dokazila o lastništvu oziroma druge podatke, ki bi omogočili zanesljivo identifikacijo kolesa, kot so račun o nakupu, fotografije, serijska številka ali druge prepoznavne značilnosti.