Novogoriški policisti iščejo lastnike dveh lahkih priklopnikov

NOVA GORICA > Policisti Policijske postaje Nova Gorica zato pozivajo lastnike oziroma oškodovance, ki bi prepoznali prikolici, da se zglasijo na Policijski postaji Nova Gorica, Sedejeva ulica 11, 5000 Nova Gorica. S seboj naj prinesejo tudi ustrezna dokazila o lastništvu oziroma druge podatke, ki bi lahko pripomogli k zanesljivi identifikaciji lahkih priklopnikov (na primer račun o nakupu, fotografije, podatke o serijski številki, posebnih oznakah ali drugih značilnostih prikolic). Za dodatne informacije so policisti Policijske postaje Nova Gorica dosegljivi na telefonski številki (05) 303 44 00 oziroma po elektronski pošti pp_nova_gorica.pung@policija.si.

Zaseženi lahki priklopnik Foto: Pu Nova Gorica Foto: Pu Nova Gorica