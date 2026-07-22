Novogoriški policisti iščejo lastnike dveh lahkih priklopnikov
Kronika
22. 07. 2026, 16:23 , posodobljeno: 22. 07. 2026, 16:23
Policisti Policijske postaje Nova Gorica so letos na območju naselja Tabor pri Dornberku obravnavali kaznivo dejanje tatvine. V okviru omenjene preiskave so policisti zasegli tudi dva lahka priklopnika, vendar lastnikov še niso našli.
NOVA GORICA > Policisti Policijske postaje Nova Gorica zato pozivajo lastnike oziroma oškodovance, ki bi prepoznali prikolici, da se zglasijo na Policijski postaji Nova Gorica, Sedejeva ulica 11, 5000 Nova Gorica. S seboj naj prinesejo tudi ustrezna dokazila o lastništvu oziroma druge podatke, ki bi lahko pripomogli k zanesljivi identifikaciji lahkih priklopnikov (na primer račun o nakupu, fotografije, podatke o serijski številki, posebnih oznakah ali drugih značilnostih prikolic). Za dodatne informacije so policisti Policijske postaje Nova Gorica dosegljivi na telefonski številki (05) 303 44 00 oziroma po elektronski pošti pp_nova_gorica.pung@policija.si.
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