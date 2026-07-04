Požar v Bernetičih nad Koprom pogašen, v Brestovici pri Komnu omejen

BRESTOVICA, BERNETIČI > Nad Bernetiči je posredovalo najmanj 30 gasilcev, v Brestovici pri Komnu pa več kot 100, vpoklicana so bila tudi letala.

Razmere na terenu Foto: Obalno-kraška Gasilska Regija Foto: Obalno-kraška Gasilska Regija

Kot je za STA povedal vodja intervencije v Brestovici pri Komnu Blaž Rogelja, je požar zajel okoli 20 hektarjev površin v občinah Komen in Miren-Kostanjevica.

Razmere na terenu Foto: Obalno-kraška Gasilska Regija Foto: Obalno-kraška Gasilska Regija

Požar je po njegovih besedah v večini omejen, ni pa še pogašen, zato z aktivnostmi nadaljujejo. Trenutno na celotnem prizorišču poteka sanacija požarne linije. Na terenu je 130 gasilcev s 60 vozili iz Kraške gasilske zveze, Gasilske zveze Goriške in Nova Gorica-Šempeter, Zavoda za gasilno reševalno službo Sežana in poklicne Gasilske enote Nova Gorica. Aktivirano je bilo tudi poveljniško vozilo PV-2 Gasilske zveze Slovenije za podporo pri vodenju intervencije, do 19. ure pa so jim na pomoč priskočila tudi vsa štiri letala državne enote za gašenje iz zraka. "Z gašenjem so začela ob 17. uri, skupaj pa so odvrgla 38 odmetov. Prišla so nam zelo prav, ker je teren težko dostopen in poraščen z nizkim rastjem," je povedal.

Precej manjši je bil požar v Bernetičih nad Koprom. Po besedah vodje intervencije Aleša Glavine je zagorela 0,35 hektarja velika površina na več lokacijah. Gasilo je 25 gasilcev z 10 vozili. Ker so požar dobro pogasili, požarne straže niso vzpostavili, je še povedal.

Uprava za zaščito in reševanje je že okoli 13. ure zabeležila tudi obvestilo o požaru v Brestovici. Gasilci PGD Komen in ZGRS Sežana so pogasili kurišče vej in travnik na površini približno sto kvadratnih metrov in območje dodatno zalili. Nato je okoli 15.30 zagorelo še v gozdu.

Slednjega je bilo videti daleč naokoli, vse do Kopra in Gradeža.