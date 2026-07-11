Obsodbo razveljavili, Štrukelj na prostosti
Višji sodniki v Kopru so razveljavili sodbo senata novogoriškega sodišča, ki je Davida Štruklja konec lanskega leta obsodil zaradi kaznivega dejanja uboja na mah. Štruklju bodo tako sodili znova. Ker sta minili dve leti, odkar je tožilstvo proti njemu vložilo obtožnico, je novogoriško sodišče odredilo takojšnjo izpustitev iz zapora. Štrukelj je v zaporu na Dobu že začel prestajati devetletno zaporno kazen.
Višje sodišče je po seji minuli teden odločilo, da razveljavi obsodilni del sodbe, s katero je senat okrožnega sodišča v Novi Gorici Davidu Štruklju zaradi uboja na mah prisodil devet let zapora, potrdilo pa je oprostilni del sodbe za povzročitev hude telesne poškodbe.
Si želite prebrati celoten članek?
Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR
Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246.
Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.
Powered by 4EGI
Že imate aktivacijsko SMS kodo?
Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju.
Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.
Naročnino lahko kadarkoli prekinete.
- Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja.
- Podpora visokokakovostnemu novinarstvu.
- Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.