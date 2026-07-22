Osumljencu umora v Vuhredu preiskovalni sodnik odredil pripor

CELJE, SLOVENJ GRADEC > Pripor se po sklepu preiskovalnega sodnika glede na zakon o kazenskem postopku odredi za največ mesec dni od dneva, ko je bila obdolžencu vzeta prostost.

Policisti so v ponedeljek nekaj pred 1. uro prejeli obvestilo, da je v Vuhredu 39-letni moški z nožem tako hudo poškodoval 36-letno partnerko, da je ta na kraju dogodka umrla. Moški je s kraja dogodka odšel neznano kam, žrtev pa je ob prihodu domov našel njun sin.

Policisti so osumljenca po skoraj 24-urnem iskanju na širšem območju tudi sosednjih občin prijeli v ponedeljek okoli 23.20.

Za kaznivo dejanje umora, ki ga očitajo osumljenemu, sicer državljanu Bosne in Hercegovine, je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora.