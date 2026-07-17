Osumljeni napada na policista v Kočevju v priporu

25-letni voznik osebnega avtomobila je v ponedeljek v Kočevju zbil policista, ki je bil pri tem poškodovan in so ga s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Domnevni storilec, ki je osumljen preprečitve uradnega dejanja uradni osebi, je po dogodku pobegnil, kasneje pa se je predal policiji. Po policijskem pridržanju so ga odpeljali k ljubljanski preiskovalni sodnici, ki je zanj odredila pripor, poročata medija. Osumljenec je bil sicer v preteklosti že večkrat pravnomočno obsojen za različna kazniva dejanja.

Napad na policista so obsodili tako na lokalni kot državni ravni. Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo bodo v prihodnjih dneh pripravili spremembo zakona o kazenskem postopku, ki bo določal prednostno obravnavo v primeru napadov na policiste.