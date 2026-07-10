Otroka so našli kilometer od obale

Drama se je začela povsem brezskrbno, ko sta se v četrtek nekaj pred 18. uro s plaže pred gostilno Riviera Adriatic na začetku Pirana v morje podala 13-letni fant in odrasel moški. S koprske policijske uprave včeraj niso razkrili, v kakšnem odnosu je bil moški s fantom, ni pa bil njegov oče. Nekaj časa sta plavala v morju, nato pa se je moški odločil, da ima plavanja dovolj in da bo fanta nadziral s plaže. Odplaval je na obalo in s plaže s pogledom spremljal početje 13-letnika.

Zaradi odseva sočnih žarkov z morske gladine naj bi nato moški fanta izgubil z obzorja, nekaj minut naj bi se še trudil, da bi ga zagledal, ker pa ga ni, je takoj poklical na pomoč. S koprskega OKC so proti Piranskemu zalivu takoj napotili pomorske policiste s čolnom, o dogodku obvestili center za obveščanje, upravo za pomorstvo in letalsko policijsko enoto. O pogrešanem otroku so policisti obvestili tudi vsa plovila v bližini in začeli intenzivno iskanje.

K sreči so bili pri tem hitri in uspešni. Pomorska policista na čolnu sta približno kilometer od obale zagledala fantiča, ki je še vedno plaval, vendar ga je morski tok nosil na sredino zaliva oziroma v smeri proti Savudriji. Po naših podatkih naj s seboj ne bi imel nobene blazine ali kakšnega drugega plavalnega pripomočka. Policista sta se mu približala s čolnom, ga dvignila iz vode ter ga posušila in ogrela.

Z regijskega centra so medtem že aktivirali gasilce koprske brigade, njihovo potapljaško enoto, gasilce piranskega društva, policija pa svojo helikoptersko enoto, ki bi lahko pregledala dogajanje v zalivu, vendar so vse pripadnike reševalnih služb z veselo novico preklicali. Gasilci so medtem že prihiteli na plažo h gostilni, kjer so jim policisti povedali, da so njihovi kolegi fanta že našli.

Policista na čolnu sta medtem zahtevala prihod zdravstvenega osebja in prosila nadzornika piranskega mandrača, da na morje pripelje otrokovo mater. To je nadzornik tudi storil, skupaj so nato odpluli do Pirana, kjer so otroka pregledali reševalci in dežurni zdravnik. Ko so potrdili, da je z njim vse v redu, so ga spustili domov.

S koprske policijske uprave so poudarili, da je bila hitra in usklajena reakcija policistov in vseh ostalih reševalnih služb ključna za uspešen zaključek iskalne akcije. Ta se je sicer končala v kratkem času in srečno, lahko pa bi se kaj hitro obrnilo tudi drugače. "Dogodek ponovno potrjuje pomen pravočasnega obveščanja pristojnih služb ter strokovnega in učinkovitega ukrepanja v primerih, ko gre za ogrožanje človeškega življenja," je včeraj poudarila Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi koprske policijske uprave. •