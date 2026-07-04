Pakistanca migrante zvabila v past, jih pretepla in jih oropala
Migranti, ki v Evropo prihajajo iz različnih držav, pogosto organizatorjem plačajo vse družinske prihranke. Na poti se srečujejo s številnimi stiskami, a si najbrž ne predstavljajo, da bodo postali še žrtve ljudi, s katerimi so se znašli na istem čolnu. Prav to se je konec lanskega leta zgodilo skupini migrantov, ki so samovoljno odšli iz azilnega doma. Pri Sežani jih je napadla trojica, ki je z njimi potovala proti Italiji. Mislili so, da peklenske noči ne bodo preživeli.
KOPER • Pred časom so iz sosednje Italije prišle žalostne zgodbe migrantov in migrantk, ki so novinarjem zaupali, da so jih še pred prestopom meje napadli, ugrabili in oropali. Podobno se je zgodilo skupini migrantov, ki so se lani znašli v azilnem domu v Ljubljani. Tam imajo v večini primerov začasen postanek, saj si želijo v Italijo in druge evropske države. Mnogi vložijo prošnjo za mednarodno zaščito, vendar pogosto samovoljno zapustijo azilni dom in se znova odpravijo na pot.
Si želite prebrati celoten članek?
Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR
Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246.
Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.
Powered by 4EGI
Že imate aktivacijsko SMS kodo?
Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju.
Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.
Naročnino lahko kadarkoli prekinete.
- Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja.
- Podpora visokokakovostnemu novinarstvu.
- Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.