Pakistanca migrante zvabila v past, jih pretepla in jih oropala

Napadeni migranti so se do Sežane pripeljali z vlakom, v gozdu blizu Sežane pa so jih njuni sopotniki napadli (fotografija je simboličina).

KOPER • Pred časom so iz sosednje Italije prišle žalostne zgodbe migrantov in migrantk, ki so novinarjem zaupali, da so jih še pred prestopom meje napadli, ugrabili in oropali. Podobno se je zgodilo skupini migrantov, ki so se lani znašli v azilnem domu v Ljubljani. Tam imajo v večini primerov začasen postanek, saj si želijo v Italijo in druge evropske države. Mnogi vložijo prošnjo za mednarodno zaščito, vendar pogosto samovoljno zapustijo azilni dom in se znova odpravijo na pot.