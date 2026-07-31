Pijan padel s kolesom

SEVERNA PRIMORSKA > Policisti Policijske postaje Idrija so na kraju ugotovili, da je omenjeni kolesar med vožnjo po omenjeni ulici in spustom po klancu navzdol izgubil nadzor nad kolesom ter padel po vozišču. Pri padcu se je lažje poškodoval, in sicer je skupil nekaj ureznin po rokah in nogah, ki jih je povzročila razbita steklenica, ki jo je prevažal. V nadaljevanju postopka so policisti ugotovili, da je bil kolesar pod vplivom alkohola, in sicer napihal je več kot 0,52 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. Na kraju so poleg policistov posredovali tudi gasilci PGD Idrija, ki so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem NMP ZD Idrija pri oskrbi poškodovanega. Po prvi oskrbi so ga z reševalnim vozilom odpeljali v Zdravstveni dom Idrija, kjer so mu nudili zdravniško pomoč. Kolesarju so policisti izdali plačilni nalog.

Planinka se je pri sestopu s Stenarja poškodovala

Včeraj okoli 16.30 se je na območju Kriških podov na Bovškem poškodovala planinka. 62-letna planinka je v popoldanskih urah skupaj s partnerjem sestopala z gore Stenar proti Pogačnikovemu domu na Kriških podih. Med hojo po zahtevni, označeni planinski poti ji je zdrsnilo, pri padcu pa je skupila udarnine po telesu in poškodbo ramena. Planinka je kljub poškodbam uspela sestopiti do Pogačnikovega doma, vendar zaradi bolečin poti ni mogla nadaljevati, zato je poklicala pomoč. Na kraju so posredovali gorski reševalci Gorske reševalne službe Bovec in dežurna ekipa Gorske reševalne službe z Brnika. Po nudeni oskrbi so poškodovanko s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.

Moški se je znesel nad parkiranim osebnim vozilom

Včeraj popoldne so policisti v Novi Gorici obravnavali primer poškodovanje vzvratnega ogledala na osebnem avtomobilu, ki je bil parkiran pred eno od stanovanjskih hiš. Policisti so ugotovili, da je moški z nogo brcnil v vzvratno ogledalo vozila in ga poškodoval. S svojim ravnanjem je oškodovancu povzročil za približno 300 evrov škode. Policisti Policijske postaje Nova Gorica bodo zoper moškega uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve določil Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti.