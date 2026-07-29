Pijan z avtom prebil ograjo: ustavila so ga drevesa nad reko Idrijco

MOST NA SOČI • Nesreča se je zgodila ob 8.40 na cesti od Mosta na Soči proti Idriji pri Bači. 24-letni voznik, po naših podatkih doma iz Posočja, se je z avtom peljal proti Bači pri Modreju. Glede na okoliščine, ki so jih kasneje ugotovili policisti, je bila za njim naporna noč. V ostrem in nepreglednem levem ovinku je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad avtom in prebil varnostno ograjo. Hip zatem je avto zdrsnil po bregu navzdol, kjer so ga nad reko Idrijco ustavila drevesa. Policisti so 24-letnikove vozniške sposobnosti preverili z alkotestom, ki je razkril ozadje nesreče. Alkotest se je ustavil pri rezultatu 0,84 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (1,77 promila).

Avto so ustavila drevesa. Foto: Pgd Tolmin Foto: Pgd Tolmin

Poleg policistov so na prizorišču nesreče posredovali tudi tolminski gasilci in njihovi kolegi iz PGD Most na Soči ter reševalci iz novogoriškega zdravstvenega doma. Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da jo je mladi voznik odnesel brez poškodb. Prislužil si je kazen zaradi neprilagojene hitrosti, zaradi vožnje pod vplivom alkohola bodo policisti proti njemu spisali še obdolžilni predlog.

Gasilci so zavarovali območje in do prihoda reševalcev pomagali vozniku. Nazadnje pa so prevrnjeno vozilo z avtodvigalom dvignili iz goščave nazaj na cestišče. •