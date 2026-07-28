Pijan z avtomobilom zgrmel v grapo

SEVERNA PRIMORSKA > Nesreča se je zgodila ob 8.40 na cesti od Mosta na Soči proti Idriji pri Bači. 24-letni voznik, po naših podatkih doma iz Posočja, se je z avtom peljal proti Bači pri Modreju. Glede na okoliščine, ki so jih kasneje ugotovili policisti, je bila za njim naporna noč. V ostrem in nepreglednem levem ovinku je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad avtom in prebil varnostno ograjo. Hip zatem je avto zdrsnil po bregu navzdol, kjer so ga nad reko Idrijco ustavila drevesa. Policisti so 24-letnikove vozniške sposobnosti preverili z alkotestom, ki je razkril ozadje nesreče. Alkotest se je ustavil pri rezultatu 0,84 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (1,77 promila).

Poleg policistov so na prizorišču nesreče posredovali tudi tolminski gasilci in njihovi kolegi iz PGD Most na Soči ter reševalci iz novogoriškega zdravstvenega doma. Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da jo je mladi voznik odnesel brez poškodb. Prislužil si je kazen zaradi neprilagojene hitrosti, zaradi vožnje pod vplivom alkohola bodo policisti proti njemu spisali še obdolžilni predlog.

Gasilci so zavarovali območje in do prihoda reševalcev pomagali vozniku. Nazadnje pa so prevrnjeno vozilo z avtodvigalom dvignili iz goščave nazaj na cestišče.

Neznanec na Goriškem ponujal orodje v prodajo

Včeraj pozno popoldne so policisti prejeli obvestilo, da je neznani tujec v bližini gostinskega lokala na območju Nove Gorice občanom ponujal v prodajo različne vrste orodja. Vozil je osebni avtomobil znamke Škoda Octavia, bele barve, francoskih registrskih številk. Neznanca niso izsledili.

Na Bovškem padel nemški motorist

Včeraj okoli 13. ure se je zgodila prometna nesreči na območju nekdanjega mejnega prehoda Učja na Bovškem, kjer je padel in se poškodoval tuji motorist. 45-letni motorist, državljan Nemčije, je vozil iz Učje proti naselju Žaga in zaradi neprilagojene hitrosti padel ter se predvidoma lažje poškodoval (poškodba glave). Poleg policistov Policijske postaje Bovec so na kraju posredovali tudi gasilci PGD Bovec, ki so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP ZD Tolmin pri oskrbi poškodovanca. Po nudeni oskrbi so poškodovanega motorista z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Povzročitelju prometne nezgode so zaradi odgovornosti za storitev prekrška po Zakonu o pravilih cestnega prometa (neprilagojena hitrost, kršitev določil 45. člena ZPrCP) izdali plačilni nalog.