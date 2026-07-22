Pijani domačin z avtom presekal pot kolesarju

KOPER > Huda nesreča se je zgodila v Prisojah v torek nekaj minut po 17. uri. Policisti so ugotovili, da se je 72-letni kolesar peljal po Cesti na Markovec po klancu navzdol, 62-letni voznik avtomobila pa v nasprotni smeri. V križišču pod garažno hišo je domačin z avtom zavil levo in presekal pot kolesarju. Po trku je 72-letnika vrglo v vetrobransko steklo avtomobila, nato pa je padel na tla in obležal.

Hudo poškodovanega kolesarja so odpeljali v izolsko bolnišnico. Foto: Arhiv Pn Foto: Arhiv Pn

Po prvih podatkih je kolesar utrpel hude poškodbe. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v izolsko bolnišnico. Na kraju nesreče so poleg policistov in reševalcev pomagali tudi koprski poklicni gasilci. Pravi vzrok nesreče je pokazal alkotest, ki so ga policisti odredili 62-letnemu vozniku avtomobila. Domačin je napihal 0,98 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (dva promila). Policisti so tako za voznika avtomobila kot za kolesarja odredili strokovni pregled, obravnavajo sum kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.