Pijani Štajerec razgrajal po Izoli in poškodoval policijsko vozilo

Policisti so bili o dogodku na Dantejevi ulici obveščeni ob 12.48. Na kraju so ugotovili, da 37-letnik pod vplivom alkohola krši javni red in mir. Ker se kljub opozorilom ni umiril, so ga pridržali. Na kraj je prišlo več policijskih patrulj, poklicana je bila tudi zdravnica. Med posredovanjem je poškodoval policijsko intervencijsko vozilo. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog, zaradi poškodovanja vozila pa ga bodo kazensko ovadili.

Tudi v Ankaranu pridržali razgrajača

Že dopoldne, ob 8.30, so policisti posredovali v ankaranskem kampu, kjer je razgrajal 39-letni moški in ni upošteval navodil varnostnikov. Ker se ni umiril niti po prihodu policistov, so mu odredili pridržanje. Med postopkom so mu zasegli tudi manjšo količino posušenih rastlinskih delcev, zaradi česar bo zoper njega uveden hitri postopek po zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

Izpred objekta izginilo električno kolo

V Kopru je neznani storilec ukradel zaklenjeno električno kolo znamke Cube črne barve. Lastnik je oškodovan za približno 1500 evrov.

Na Markovcu hudo poškodovan kolesar

Na Markovcu v Kopru se je ob 17.07 zgodila prometna nesreča s hudimi posledicami. Po prvih ugotovitvah policije je 72-letni kolesar vozil po klancu navzdol z Markovca, medtem ko je 62-letni voznik avtomobila zavijal levo proti Markovcu in mu zaprl pot.

Kolesar je trčil v vetrobransko steklo avtomobila in padel na vozišče. Utrpel naj bi hujše poškodbe. Preizkus alkoholiziranosti je vozniku pokazal 0,98 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, zato so mu odredili strokovni pregled. Tega so odredili tudi poškodovanemu kolesarju. Policisti obravnavajo sum kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Na Strunjanski cesti padel češki otrok

V Strunjanu je ob 16.56 s kolesom padel desetletni državljan Češke. Med vožnjo je izgubil ravnotežje in se lažje poškodoval. Na kraju sta bila tudi njegova starša, otroka pa so odpeljali na pregled v Splošno bolnišnico Izola.

Voznik odklonil strokovni pregled

Ob 3.40 so policisti v Luciji ustavili 50-letnega voznika kombiniranega vozila. Hitri test je pokazal prisotnost kanabisa, voznik pa je strokovni pregled odklonil. Zoper njega bodo podali obdolžilni predlog.