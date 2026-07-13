Planinca iz Postojne iščejo že od sobote

Sobotni izlet na vrh Snežnika se je začel povsem običajno. 69-letni Postojnčan se je skupaj s spremljevalko s Sviščakov odpravil proti vrhu primorskega Triglava. Po neuradnih podatkih naj bi njegova spremljevalka hodila pred njim, ga večkrat počakala, pa spet nadaljevala s hitrejšim tempom. Nad območjem, ki mu domačini rečejo Kapitanova bajta, ga je nato čakala nekoliko dlje, in ker ga ni bilo za njo, se je spustila nekaj sto metrov nižje, da bi mu šla naproti. Vendar 69-letnega Postojnčana ni več našla.

Poklicala ga je na telefon in Postojnčan se je oglasil. Povedal naj bi ji, da je na neki poti, nakar naj bi mu naročila, naj počaka, da bo prišla ponj. Vendar pa spremljevalka Postojnčana ni več našla, na njeno klicanje se ni odzival, prav tako je čez nekaj časa postal nedosegljiv njegov telefon. Zato je poklicala na številko 112 in povedala, kaj se je zgodilo.

Že v soboto popoldne se je v bukov gozd na območju Kapitanove bajte odpravilo veliko reševalcev in gasilcev. Policija je organizirala iskalno akcijo, v kateri so sodelovali številni gasilci, postojnski in bistriški gorski reševalci, vodniki s psi za iskanje pogrešanih, policisti … Iskalno akcijo so prekinili v nedeljo ob dveh zjutraj, vmes jih je prešla tudi nevihta, preiskali naj bi široko območje, vendar pogrešanega Postojnčana niso našli.

Z iskanjem so nadaljevali v nedeljo in ponedeljek. Oba dneva so gorskim reševalcem, gasilcem in policistom pomagali tudi vodniki s psi, v zrak so dvignili nekaj dronov, območje pa je preletavala tudi ekipa s policijskim helikopterjem. Danes so se v akcijo vključili tudi jamarji, ki naj bi pregledali pet brezen v bližini območja, kjer je izginil Postojnčan. Zgodaj popoldne so pod Snežnik prišli novi pripadniki reševalnih služb, vendar pogrešanega do poznega popoldneva še niso našli.

Teren okrog Kapitanove bajte je poraščen z bukovim gozdom, gosto ruševje se začenja šele nekoliko višje pri Obračališču. Po naših informacijah je telefon pogrešanega od sobote nedosegljiv, sicer pa je to območje slabo pokrito s telefonskim signalom, odvisno tudi od operaterja. Pobočje Snežnika je znano kot območje, na katerem se planinci hitro izgubijo, nanje pa še posebej pozimi, ko snežna odeja prekrije gosto ruševje, prežijo številna brezna in jame. •