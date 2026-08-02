Po piku pri izvajanju del na avtocesti izgubil zavest in umrl

KRANJ > O delovni nesreči so bili kranjski policisti obveščeni v soboto nekaj po 23. uri. Kot so navedli, so sodelavci 43-letnika po tistem, ko je izgubil zavest, takoj poklicali nujno medicinsko pomoč in pričeli z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja. Postopke oživljanja so nadaljevali delavci nujne medicinske pomoči, a je moški umrl.

Policisti bodo o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo.