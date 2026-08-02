Po piku pri izvajanju del na avtocesti izgubil zavest in umrl
Kronika
2. 08. 2026, 12:25 , posodobljeno: 2. 08. 2026, 12:25
Na območju Kranja je v soboto pri izvajanju del na avtocesti 43-letnega moškega nekaj pičilo, zaradi česar je izgubil zavest in kljub takojšnjemu oživljanju umrl, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Pristojni so odredili obdukcijo.
KRANJ > O delovni nesreči so bili kranjski policisti obveščeni v soboto nekaj po 23. uri. Kot so navedli, so sodelavci 43-letnika po tistem, ko je izgubil zavest, takoj poklicali nujno medicinsko pomoč in pričeli z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja. Postopke oživljanja so nadaljevali delavci nujne medicinske pomoči, a je moški umrl.
Policisti bodo o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo.
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