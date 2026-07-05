Po sporu zaradi hiše je morala na urgenco

PRIMORSKA > O nasilju v okolici Ilirske Bistrice so bili policisti obveščeni v soboto zgodaj popoldne; sin jim je prijavil, da je njegovo mamo pretepel moški in je zato morala poiskati pomoč v izolski bolnišnici. Policisti so nato razvozlali, zakaj je prišlo do spora. Ženska je v okolici Ilirske Bistrice kupila hišo, plačala polovico kupnine, za drugo polovico pa sta se s prodajalko dogovorili, da jo bo plačala ob ureditvi vpisa v zemljiško knjigo. V soboto okoli poldneva sta do nje prišla prodajalka in njen mož, začela sta jo nadlegovati in jo spraševati, kje je denar za plačilo hiše, zakaj se ne oglaša na telefon ...

Ženska je med neprijetnim pogovorom hotela zapreti vrata, takrat pa jo je moški prijel za roko in ji jo zvil, nato pa jo je še od zadaj udaril v glavo. Po dejanju sta odšla, napadena ženska pa je obvestila sina in odšla v izolsko bolnišnico na pregled. S koprske policijske uprave so sporočili, da bodo 72-letnika tožilstvu ovadili zaradi suma kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.

Kršil prepoved približevanja

Policisti so večkrat ukrepali tudi zaradi nasilja med družinskimi člani. V soboto zvečer jih je iz okolice Kopra poklical moški in prijavil, da ima znova težave s sinom, ki je kršil ukrep prepovedi približevanja. Tridesetletnik se staršem ne bi smel približati, v soboto pa je pijan očitno na to pozabil. Doma je vpil in žalil očeta ter ga z rokami odrinil. Pomiril se ni niti po prihodu policistov. Ker je obstajala nevarnost, da bo s kršitvijo nadaljeval, so ga policisti pridržali in odpeljali na policijsko postajo. Prepoved približevanja so mu odredili v petek, ko je zjutraj v stanovanju v Kopru razgrajal. Med nasilnim izbruhom je razbil nekaj pohištva in udaril starša. Policisti so ugotovili, da je 30-letnik, ko je pijan, nasilen do staršev in da se to ponavlja že dlje časa. Tožilstvu ga bodo ovadili zaradi nasilja v družini.

Zbežala je k policistom

Zaradi nasilja v družini bodo ovadili tudi nasilnega moža, ki ga je v petek zvečer sežanskim policistom prijavila občanka. Povedala jim je, da mož že dlje časa nad njo izvaja psihično nasilje, zadnji mesec pa se je to samo še stopnjevalo. Nazadnje jo je zmerjal, jo naganjal iz stanovanja ter ji z nožem grozil, da jo bo zaklal. Zbežala je iz stanovanja in odšla na policijsko postajo. Možu so policisti odredili prepoved približevanja.

Prekrškovni postopek pa čaka moškega, ki je v soboto popoldne v enem od lokalov v okolici Kopra zmerjal natakarico in jo pljunil. Iz hladilnika si je sam vzel pivo in odšel. Kazen zaradi kršenja javnega reda in miru si je prislužil 43-letni moški, ki je bil v petek zjutraj udeležen v prometni nesreči na cesti med Dragonjo in Šmarjami. V nesreči je bila na treh vozili poškodovana le pločevina, 43-letnik pa se je začel razburjati in vpiti na avstrijskega voznika. Med izbruhom jeze je z rokami udarjal po Avstrijčevem vozilu.