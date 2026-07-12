Po trčenju v drevo avtomobil zagorel

PRIMORSKA • V petek okoli 22.00 ure so policisti v Sežani obravnavali prometno nesrečo, v kateri je 19-letni državljan Bosne in Hercegovine zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v parkiran avtomobil. Med postopkom so ugotovili, da je 19-letnik vozil kljub veljavnemu ukrepu prepovedi vožnje. Policisti so mu vozilo zasegli, zoper njega pa bodo zaradi prometnih kršitev podali obdolžilni predlog.

Mačka ustrelili z zračno puško

V eni od vasi pri Sežani policisti preiskujejo sum mučenja živali. Lastnik mačka je opazil večjo bulo na živali, veterinarski pregled pa je pokazal, da je bil maček ustreljen z zračno puško. Policisti zbirajo obvestila in iščejo storilca.

V Ankaranu našli ukradeno kolo, skiro ostaja pogrešan

V Ankaranu so neznanci državljanu Nemčije ukradli kolo znamke KTM, vredno približno 3000 evrov. Policisti so ga kmalu zatem našli le nekaj sto metrov stran in ga vrnili lastniku. Na isti lokaciji pa je izginil še električni skiro, vreden približno 550 evrov. Policisti storilca in skiro še iščejo.

Izpred bloka izginili dve električni kolesi

V Jagodju so tatovi izpred stanovanjskega bloka odpeljali dve zaklenjeni električni kolesi in tako lastnika iz okolice Ljubljane oškodovali za približno 4000 evrov.

V trgovini prijeli osumljenki tatvin

V petek popoldne na Kolodvorski ulici v Kopru sta ženski iz ene od trgovin ukradli več izdelkov. Policisti so kmalu izsledili 36-letnico iz okolice Kopra in 41-letnico iz okolice Ljubljane. Pri sebi sta imeli še več drugih artiklov iz različnih trgovin, za katere nista znali pojasniti izvora, prav tako nista predložili računov, ki bi dokazovali njihov nakup. Policisti še preverjajo izvor zaseženih predmetov, po končani preiskavi pa bodo ustrezno ukrepali.

Iz kombija ukradli nahrbtnik

V Kopru je neznani storilec domačinu med opravljanjem dela iz odklenjenega kombija ukradel nahrbtnik z denarnico, osebnimi dokumenti, bančno kartico in drugimi osebnimi predmeti. Nahrbtnik so kasneje našli odvržen.

Olje na štedilniku povzročilo požar

V petek popoldne je zagorelo v kuhinji stanovanja v Ilirski Bistrici. Po prvih ugotovitvah je stanovalec na prižganem štedilniku pustil posodo z oljem in zaspal, olje pa se je vnelo. Požar so pogasili, nastalo pa je za približno 8000 evrov škode. Policisti preiskujejo sum kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Delavec z odra padel pet metrov

Na gradbišču avtoceste pri Postojni se je v soboto zgodila huda delovna nesreča. 55-letni državljan Bosne in Hercegovine je padel z delovnega odra z višine približno petih metrov. Zaradi hudih poškodb so ga s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo.

V Izoli napadel zakonski par

V soboto zvečer je v Izoli 48-letni moški brez očitnega razloga najprej žalil prijaviteljico in njenega moža, nato pa ju še fizično napadel. Policisti so ga kmalu izsledili, mu odredili pridržanje in izdali več plačilnih nalogov zaradi storjenih prekrškov.