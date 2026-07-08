Pod vplivom alkohola od Maribora do Kopra tudi z 220 kilometri na uro

KOPER • Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper, so v ponedeljek v večernih urah prejeli obvestilo, da je moški na območju PU Maribor povzročal težave in bil agresiven. Nato pa se je pod vplivom alkohola odpeljal z osebnim avtomobilom. Policisti so vozilo izsledili in ga poskušali ustaviti pri Dramljah. Voznik je sprva ustavil na odstavnem pasu, kasneje pa sunkovito pospešil in vožnjo nadaljeval po avtocesti. Vozil je z različno hitrostjo, približno od 60 do 220 kilometrov na uro, so zapisali.

Policisti so mu ves čas sledili in ga večkrat poskušali zaustaviti z uporabo svetlobnih in zvočnih znakov vozil policije. Med postopkom je bila večkrat pripravljena tudi uporaba sredstva za prisilno ustavljanje motornih vozil (stinger), vendar je zaradi varnostnih razlogov niso uporabili. Pri izvozu Bertoki je voznik zapeljal čez postavljeno sredstvo za prisilno ustavljanje, ki mu je predrlo pnevmatike, vendar je kljub temu nadaljeval vožnjo.

Kot so sporočili, se je vozilo dokončno ustavilo na bencinskem servisu v Kopru. Voznik se je ob ustavitvi upiral, zato so policisti zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga vklenili. Pred tem je z vzvratno vožnjo trčil tudi v policijsko vozilo. Voznik je odklonil preizkus alkoholiziranosti, hitri test za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog in strokovni pregled. Policisti so mu odredili pridržanje, preiskovalna sodnica pa je odredila izvedbo strokovnega pregleda.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo ugotavljanje vseh okoliščin dogodka. Obravnavajo sum storitve kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, so še sporočili s PU Koper. Policija prosi vse, ki so se zaradi nevarne vožnje omenjenega voznika počutili ogrožene, da to čim prej prijavijo na najbližji policijski postaji ali pokličejo na številko 113. S tem bodo policistom pomagali pri zbiranju dokazov za utemeljitev suma kaznivega dejanja nevarne vožnje.