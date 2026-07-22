Podjetje na Severnem Primorskem prek spletne goljufije ob več deset tisoč evrov

AJDOVŠČINA > Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Nova Gorica, so policisti iz Ajdovščine v ponedeljek obravnavali kaznivo dejanje goljufije na škodo ene od gospodarskih družb na Severnem Primorskem.

Škode za več 10.000 evrov

Po doslej zbranih podatkih je neznani storilec z lažnim prikazovanjem, da gre za odgovorno osebo neke druge gospodarske družbe, zaposlene v oškodovanem podjetju pripravil do tega, da so izvršili plačilne transakcije na bančni račun v tujini. Na ta način si je storilec pridobil protipravno premoženjsko korist v višini več 10.000 evrov.

Zaposleni v oškodovani gospodarski družbi so ob naknadnem preverjanju okoliščin ugotovili, da je šlo za spletno goljufijo, zato so o dogodku nemudoma obvestili svojo banko in skušali preprečiti dokončno izvedbo transakcije. Okoliščine tega varnostnega dogodka na policiji še preiskujejo.

Novogoriški policisti so ob tem opozarjajo, da so spletne goljufije na škodo gospodarskih družb vse pogostejše.

Pogosto ustvarijo občutek nujnosti

Goljufi se pogosto lažno predstavljajo kot direktorji, poslovni partnerji ali dobavitelji ter zaposlene z elektronskimi sporočili skušajo prepričati v izvedbo nakazil. Pogosto ustvarijo občutek nujnosti in od zaposlenih zahtevajo takojšnje plačilo ali spremembo podatkov za nakazilo.

Podjetjem na policiji zato svetujejo, da pred izvedbo vsakega nakazila, zlasti kadar prejmejo zahtevo za plačilo na nov ali spremenjen bančni račun, vedno preverijo verodostojnost sporočila. To naj storijo po drugem komunikacijskem kanalu, na primer s telefonskim klicem na že znano telefonsko številko poslovnega partnerja ali odgovorne osebe.

Na policiji prav tako priporočajo uvedbo dodatnega preverjanja pri odobritvi večjih plačil ter redno ozaveščanje zaposlenih o tovrstnih oblikah goljufij.

Če podjetje ugotovi, da je bilo žrtev spletne goljufije, naj o tem nemudoma obvesti svojo banko, da poskuša preprečiti izvršitev plačila. Dogodek naj prav tako prijavi policiji. Hitro ukrepanje lahko bistveno pripomore k zmanjšanju ali preprečitvi finančne škode, so še zapisali.