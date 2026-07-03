Pogrešanega varovanca doma upokojencev našli v Ljubljani

NOVA GORICA • V akciji, ki je potekala na območju občin Šempeter–Vrtojba, Miren–Kostanjevica in Mestne občine Nova Gorica, so poleg policistov sodelovali gasilci PGD Šempeter, poklicni gasilci JZ GRD GE Nova Gorica, reševalci Enote za hitre reševalne intervencije Mestne občine Nova Gorica ter vodniki reševalnih psov različnih enot kot tudi helikopter Letalske policijske enote. Zaradi bližine meje so bili o iskanju obveščeni tudi italijanski varnostni organi.

Iskalno akcijo so zvečer začasno prekinili, nato pa je sledila dobra novica. Danes nekaj po polnoči so pogrešanega izsledili na območju Ljubljane, živega in nepoškodovanega.

Na Policijski upravi Nova Gorica so se ob tem zahvalili vsem sodelujočim službam in posameznikom za hitro odzivnost, požrtvovalnost ter uspešno sodelovanje pri iskalni akciji.

Trikrat kradel v isti trgovini

Novogoriški policisti so danes zjutraj obravnavali več tatvin v eni od večjih trgovin v nakupovalnem središču na Prvomajski ulici. Po doslej zbranih ugotovitvah je 40-letni moški v isti trgovini kar trikrat ukradel različne izdelke v skupni vrednosti 409 evrov. Policisti bodo zoper osumljenca zaradi tatvin uvedli prekrškovni postopek.

Po noči v gorah sami našli pot v dolino

Policisti in gorski reševalci so bili danes ponoči obveščeni, da se štirje državljani Izraela po pohodu na 2.569 metrov visoki Kanjavec niso vrnili v dolino. Z njimi je bil zadnji stik vzpostavljen včeraj okoli 22. ure, nato pa jih več ur ni bilo mogoče priklicati. Ker se niso vrnili, je bila o dogodku obveščena Gorska reševalna služba Bovec, s primerom pa so seznanili tudi policiste. Iskalna akcija na srečo ni bila potrebna. Danes okoli 6. ure zjutraj so policisti prejeli obvestilo, da so se vsi štirje pohodniki sami in nepoškodovani vrnili v dolino.

Motorist po nesreči odpeljal naprej

Na cesti med Strmcem in Mangartskim sedlom so policisti dopoldne obravnavali prometno nesrečo, ki jo je povzročil za zdaj še neznani motorist z belgijskimi registrskimi oznakami. Po ugotovitvah policistov je 26-letni državljan Češke z motorjem skupaj z 38-letno sopotnico vozil z Mangartskega sedla proti Strmcu. V desnem ovinku mu je po njegovem voznem pasu iz nasprotne smeri pripeljal drugi motorist. Češki voznik se je sicer uspel ustaviti, vendar je zaradi nevarnega srečanja padel. Pri tem ni bil poškodovan. Povzročitelj se po dogodku ni ustavil, temveč je nadaljeval vožnjo proti Mangartskemu sedlu. Češki motorist je zapeljal za njim in ga dohitel na tamkajšnjem parkirišču, kjer sta se na kratko pogovorila, nato pa je drugi motorist znova odpeljal, ne da bi razjasnil okoliščine nesreče. Policisti bodo zoper lastnika motornega kolesa z belgijskimi registrskimi oznakami uvedli prekrškovni postopek zaradi vožnje po napačni strani ceste in zapustitve kraja prometne nesreče.