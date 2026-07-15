Pogrešani pohodnik po štirih dneh našel pot do koče

SNEŽNIK • Svojci so pohodnika, doma z območja Policijske postaje Postojna, pogrešali od sobote, 11. julija, ko se je dopoldne odpravil na pohod na Snežnik. Iskanje se je začelo še isti dan in trajalo do pozne noči, nato pa se je intenzivno nadaljevalo še v nedeljo, ponedeljek in torek.

Iskalna akcija Snežnik Foto: Enota Reševalnih Psov Slovenije Foto: Enota Reševalnih Psov Slovenije

Zemljevida pregledanih območij Foto: Enota Reševalnih Psov Slovenije Foto: Enota Reševalnih Psov Slovenije

Zemljevid pregledanih območij Foto: Enota Reševalnih Psov Slovenije Foto: Enota Reševalnih Psov Slovenije

V iskanju sodelovalo več reševalnih ekip

V obsežni iskalni akciji so sodelovali policisti, ki so teren pregledovali tudi z droni in helikopterjem, pripadniki Gorske reševalne službe, gasilci prostovoljnih gasilskih društev Ilirska Bistrica, Vrbovo in Podgora, pripadniki Civilne zaščite z dvema specialnima dronoma, vodniki reševalnih psov, jamarji Jamarske zveze Slovenije ter gorski reševalci s Hrvaške. Reševalne ekipe so pregledale širše območje snežniškega pogorja ter večino tamkajšnjih jam in brezen, vendar pogrešanega vse do torka zvečer niso našle.

V obsežno iskalno akcijo je bilo vključenih več reševalnih ekip. Foto: Enota Reševalnih Psov Slovenije Foto: Enota Reševalnih Psov Slovenije

V iskalni akciji so pomagali vodniki Enote reševalnih psov. Foto: Enota Reševalnih Psov Slovenije Foto: Enota Reševalnih Psov Slovenije

Za pregled terena so uporabili tudi z dva specialna drona. Foto: Policija Foto: Policija

Izčrpanega in dehidriranega so prepeljali v UKC Ljubljana

Preobrat je sledil v torek ob 19.55, ko je oskrbnik koče na Velikem Snežniku policijo obvestil, da je do koče sam prišel pogrešani 69-letnik. Pohodnik je bil izčrpan in dehidriran, zato so ga s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana na nadaljnjo oskrbo. Policija se ob tem zahvaljuje vsem sodelujočim službam in prostovoljcem, ki so sodelovali v zahtevni večdnevni iskalni akciji.