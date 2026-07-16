Pogrešani Postojnčan je jedel jagode in bežal pred medvedom

V torek tik pred mrakom so dehidriranega in izčrpanega Postojnčana s helikopterjem odpeljali v bolnišnico.

“V kočo je vstopil odločno in lepo pozdravil. Bil je vidno utrujen in izčrpan, ampak še vedno dokaj korajžen. In najprej je prosil, če bi mu lahko napolnili bidonček z vodo,” se torkovega večera spominja Kristina Štemberger, ki skupaj z možem Darkom sprejema in gosti planince v koči tik pod vrhom Snežnika. “Natočili smo mu vodo in ga najprej vprašali, če je lačen. Pa je odgovoril, da ni, da je jedel gozdne jagode,” je nadaljevala.