Pogrešani Postojnčan je jedel jagode in bežal pred medvedom
“Vstopil je v kočo in prosil, če bi mu napolnili bidonček z vodo. Prepoznali smo ga, vprašali smo ga, od kod je prišel, in šele čez nekaj minut je vprašal, kateri dan je,” nam je včeraj povedala Kristina Štemberger, ki skupaj z možem Darkom vodi planinsko kočo na Snežniku. Ko se je večina reševalcev po treh dneh iskanja potihem že bala, da ni več upanja, se je 69-letni Postojnčan živ pojavil na vrhu Snežnika. S helikopterjem so ga nato odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer so ga za nekaj dni zadržali.
“V kočo je vstopil odločno in lepo pozdravil. Bil je vidno utrujen in izčrpan, ampak še vedno dokaj korajžen. In najprej je prosil, če bi mu lahko napolnili bidonček z vodo,” se torkovega večera spominja Kristina Štemberger, ki skupaj z možem Darkom sprejema in gosti planince v koči tik pod vrhom Snežnika. “Natočili smo mu vodo in ga najprej vprašali, če je lačen. Pa je odgovoril, da ni, da je jedel gozdne jagode,” je nadaljevala.
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