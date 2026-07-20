Policija obravnava umor ženske v Vuhredu, osumljenec še na begu

Stanovanjski blok, v katerem je minulo noč po podatkih policije 39-letni moški z nožem tako hudo ranil 36-letno partnerko, da je na kraju dogodka umrla

VUHRED • Storilec je po navedbah policije kraj dogodka zapustil peš. Policija ga vse od prejetega obvestila o umoru intenzivno išče. Koroškim policistom so se pri iskanju pridružili kolegi z drugih policijskih postaj, kriminalisti sektorja kriminalistične policije in vodniki službenih psov s psi. Pri iskanju si pomagajo tudi z dronom, v iskanje pa se bosta poleg ostalih vključila tudi konjenik in helikopterska ekipa, so navedli na PU Celje.

Osumljenec umora na območju Vuhreda, 39-letni državljan Bosne in Hercegovine. Foto: Pu Celje Foto: Pu Celje

Osumljeni je visok okoli dva metra. Ko je zapustil kraj dejanja, je bil oblečen v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi in obut v črne čevlje. "Gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato opozarjamo vse, naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim vzpostaviti kontakta. Umaknejo naj se na varno in takoj pokličejo na interventno številko 113," so navedli pri PU Celje.

Ogled kraja dejanja je opravila tudi ogledna skupina sektorja kriminalistične policije PU Celje.

Po neuradnih podatkih je osumljeni s partnerko in mladoletnim sinom živel v stanovanjskem bloku v Vuhredu.