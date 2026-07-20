Policija opozarja na goljufije z gotovino in lažnimi spletnimi nakazili

KOPER • V prvem primeru sta v Kopru do oškodovanca pristopila moški in ženska, ki sta se predstavila kot zakonca iz Poljske. Trdila sta, da jima je zmanjkalo denarja in nimata prave kartice za dvig gotovine, ki bi jima omogočila vrnitev domov. Prosila sta za 400 evrov, ki naj bi jih vrnila preko spletnega nakazila, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

V drugem primeru je do državljanke Madžarske na avtocestnem postajališču Lom pristopil moški. Povedal je, da je v Zagrebu izgubil svojo denarnico in zaprosil, če mu posodi 500 evrov. Zatrdil je, da ji bo ta znesek nakazal na bančni račun. Ženska, ki je bila z njim, je oškodovanki pokazala svoj telefon, na katerem je bila vidna uspešno opravljena transakcija, denar pa naj bi bil nakazan v roku enega do dveh dni.

Policisti so opozorili, da gre za goljufiji.