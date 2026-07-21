Policija pridržala osumljenca umora partnerke

Policija je nekaj pred polnočjo prijela 39-letnega osumljenca umora 36-letne partnerke. Fotografija je simbolična.

VUHRED • Moški je z nožem poškodoval žensko, ki je umrla na kraju dogodka, nato pa pobegnil. Umor se je zgodil v stanovanjskem bloku v središču Vuhreda.

Policija je osumljenca, državljana Bosne in Hercegovine, intenzivno začela iskati v ponedeljek ponoči. V iskalni akciji so sodelovali policisti s Koroškega, kriminalisti sektorja kriminalistične policije, vodniki službenih psov, policijski droni, letalska policijska enota in konjenica iz Maribora.

Policija je o dogodku obvestila tudi varnostne organe Avstrije in Hrvaške, saj je preverjala možnost, da je osumljenec zapustil Slovenijo. Preiskovali so tudi možnost, da si je po dejanju vzel življenje, zato so z droni pregledovali gladino reke Drave, območje pa je preletaval policijski helikopter.

Po doslej zbranih informacijah policija v družini osumljenega v preteklosti ni posredovala. Osumljenec ni bil obravnavan zaradi kaznivih dejanj, temveč le zaradi prometnega prekrška. Kot je na ponedeljkovi novinarski konferenci povedal vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik, so razpolagali s podatki, da je bil osumljenec v zadnjem času zaradi osebnih okoliščin psihično nestabilen.

Prijavo na policijo je podal zdravnik Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, kamor je brat osumljenca pripeljal njegovega mladoletnega sina. Ta je v ponedeljek nekaj pred prvo uro ponoči ob prihodu domov našel mrtvo mati in se po pomoč obrnil na strica.

Osumljencu očitajo kaznivo dejanje umora, za katero je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora.