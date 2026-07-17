Policija ugotavlja morebitno odgovornost voznikov parkiranega vozila in avtobusa za smrt kolesarja v Portorožu
Kronika
17. 07. 2026, 15:56 , posodobljeno: 17. 07. 2026, 15:56
Policisti v zvezi s prometno nesrečo, v kateri je v Portorožu umrl 61-letni kolesar, ugotavljajo tudi morebitna odgovornost voznika parkiranega osebnega vozila in voznika avtobusa. Za razjasnitev vseh okoliščin je bil v preiskavo vključen tudi sodni izvedenec prometne stroke, so danes dodatno pojasnili na Generalni policijski upravi.
PORTOROŽ • Kolesar se je včeraj peljal po kolesarski stezi iz Lucije proti Portorožu. Nekaj pred 12. uro pa je v Portorožu padel in se hudo poškodoval. Zdravniško osebje ga je oživljalo, vendar neuspešno. Na kraju je umrl.
Vse okoliščine nesreče policisti še ugotavljajo, so povzeli v sporočilu za javnost.
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