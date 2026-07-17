Policija ugotavlja morebitno odgovornost voznikov parkiranega vozila in avtobusa za smrt kolesarja v Portorožu

PORTOROŽ • Kolesar se je včeraj peljal po kolesarski stezi iz Lucije proti Portorožu. Nekaj pred 12. uro pa je v Portorožu padel in se hudo poškodoval. Zdravniško osebje ga je oživljalo, vendar neuspešno. Na kraju je umrl.

Vse okoliščine nesreče policisti še ugotavljajo, so povzeli v sporočilu za javnost.