Policisti na portoroški plaži: Tatvine večinoma izvajajo tuje organizirane skupine (FOTO)

PORTOROŽ • Policisti so se danes dopoldne z nasveti odpravili med kopalce. Na osrednji plaži v Portorožu so radovednim otrokom razdelili simbolična darilca, razveselili so jih z napihljivimi žogami, baloni, frizbiji, njihove starše in druge obiskovalce pa opozorili na previdnost in na to, kaj lahko sami storijo za svojo varnost. Pomočnica komandirja na piranski policijski postaji Simona Šare je pojasnila, da je preventivni projekt Varno poletje namenjen ozaveščanju obiskovalcev plaž: “Policisti pozivamo kopalce, naj na plažo ne nosijo vrednejših stvari. Če pa jih že prinesejo s seboj, jim svetujemo, naj poskrbijo, da te niso brez nadzora.”

Opažajo, da se vsako poletje na kopališčih poveča število tatvin vrednejših stvari, pametnih telefonov ali večjih vsot denarja. S povečanjem števila obiskovalcev se poveča tudi število poletnih kaznivih dejanj. V tem obdobju je prav tako več vlomov v vozila. “Pomembno je, da na vidnejših mestih ne puščamo vrednejših stvari, ker tako lahko odvrnemo storilce. Pomembno je tudi, da med kopanjem upoštevamo svoje plavalne sposobnosti, da v najhujši vročini ne hodimo v vodo, da se zadržujemo v senci in da poskrbimo za varnost otrok, ki se še ne zavedajo nevarnosti utopitve,” je Simona Šare spomnila še na druge nevarnosti.

Tatvine so za nekatere vir preživljanja

Policisti vsako leto aretirajo več storilcev. “Naše preiskave kažejo, da gre za organizirane skupine. Storilci niso samo slovenski državljani, temveč tudi državljani Italije in Hrvaške, ki se preživljajo s tatvinami,” je pojasnila pomočnica piranskega komandirja.

Število takšnih kaznivih dejanj letos ne odstopa od povprečja v prejšnjih letih. Čeprav so policisti v poletnih mesecih bolj vidni, opozarjajo tako domačine kot turiste, dogajanje na plažah pa spremljajo tudi policisti na kolesih, je Simona Šare opozorila, da so najpomembnejši prav samozaščitni ukrepi obiskovalcev plaž.

S takšnimi preventivnimi akcijami, kot je Varno poletje, policisti tkejo stike s turisti pa tudi s predstavniki lokalne skupnosti, ki prav tako pomagajo pri skrbi za varnost. Domačini namreč pogosto tudi sami opazijo kakšne nenavadne stvari in policiste nanje opozorijo.

Na začetku vsake turistične sezone se srečajo tudi z upravljalci kopališč, pregledajo, kje se je pojavljalo več tatvin in kje bi lahko kaj izboljšali. Na nekaterih kopališčih, denimo na centralni plaži v Portorožu, lahko obiskovalci najamejo manjše sefe, kamor lahko pospravijo vrednejše predmete. Policisti dobro sodelujejo tudi z reševalci iz vode, ki spremljajo celotno območje in obiskovalce. “Ko opazijo kaj, kar ne sodi v to okolje, nas opozorijo, mi pa to preverimo in na takšen način odvrnemo storilce,” je še povedala Simona Šare.

“Biti moraš zelo previden, saj ne veš, kdo je tvoj 'sosed'”

Nekateri obiskovalci kopališč nasvete policistov upoštevajo, drugi pa svoje stvari pustijo brez nadzora. Savo Silič z Goriškega se še kako dobro zaveda, kako hitro lahko postanemo žrtve predrznih tatov. Povedal nam je, da so jih pred kakšnim mesecem tatovi okradli, medtem ko so bili na birmi v Mirenskem gradu. “Ko smo bili v cerkvi, so na vozilu razbili stekla. Ukradli so denar in nov telefon. Uničili so nam dan, ni bilo več tistega pravega razpoloženja,” se je spomnil nedavne neprijetne izkušnje. “Na plažo prinesemo samo kakšno malenkost, da kupimo otrokom kakšno igračko, morda sladoled, večjih vsot pa ne. Biti moraš zelo previden, saj ne veš, kdo je tvoj 'sosed',” je pripomnil. Ko se odpravijo v morje, svoje stvari pokrijejo. Medtem ko so drugi v vodi, vsaj eden ostane pri stvareh.

Na kopališču so previdni tudi češki turisti. Oče dveh sinov je povedal, da poskušajo imeti svoje stvari ves čas pod nadzorom. Boštjan Rajšp, ki preživlja dopust z družino v enem od portoroških hotelov, za varnost svojih stvari poskrbi tako, da jih enostavno ne prinese na plažo, temveč jih pusti na varnem v hotelskem sefu. Tudi domačinka, ki je ravno prišla iz morja, je seznanjena s tem, da se na plaži pojavljajo tatovi, zato s seboj prinese le najnujnejše, zagotovo pa nič vrednejšega.