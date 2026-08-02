Ponoči zagorelo na Ulici Prekomorske brigade (VIDEO)
Kronika
2. 08. 2026, 10:23 , posodobljeno: 2. 08. 2026, 11:45
Danes, ob 2.47 so koprski policisti prejeli obvestilo o požaru na Ulici Prekomorske brigade v Semedeli. Zagoreli so smetnjaki, ogenj pa se je razširil še na drevo.
KOPER > Zgorelo je šest večjih smetnjakov in bližnje drevo. Gasilci so požar pogasili, policisti pa so opravili ogled kraja. Policisti obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja Povzročitev splošne nevarnosti, sporočajo s koprske policijske uprave.
Zagorelo tudi v Šmarjah
Včeraj popoldne, ob 15.20 so koprski policisti prejeli obvestilo, da je zagorelo v hiši v Šmarjah. Do vžiga je prišlo v garažnem prostoru, ki je ločen od stanovanjske hiše. V požaru ni bil nihče ni bil ogrožen. Prijatelji lastnika so s ceste opazili ogenj v delavnici in takoj pričeli z gašenjem, dokončno pa so ga pogasili gasilci. Vzrok je bila najverjetneje okvara na električni napeljavi, tuja krivda je izključena, so še dodali na koprski policijski upravi.
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