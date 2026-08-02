Ponoči zagorelo na Ulici Prekomorske brigade (VIDEO)

KOPER > Zgorelo je šest večjih smetnjakov in bližnje drevo. Gasilci so požar pogasili, policisti pa so opravili ogled kraja. Policisti obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja Povzročitev splošne nevarnosti, sporočajo s koprske policijske uprave.

Zagorelo tudi v Šmarjah

Včeraj popoldne, ob 15.20 so koprski policisti prejeli obvestilo, da je zagorelo v hiši v Šmarjah. Do vžiga je prišlo v garažnem prostoru, ki je ločen od stanovanjske hiše. V požaru ni bil nihče ni bil ogrožen. Prijatelji lastnika so s ceste opazili ogenj v delavnici in takoj pričeli z gašenjem, dokončno pa so ga pogasili gasilci. Vzrok je bila najverjetneje okvara na električni napeljavi, tuja krivda je izključena, so še dodali na koprski policijski upravi.