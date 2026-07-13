Poškodovanega delavca odpeljal helikopter

POSTOJNA • S koprske policijske uprave so sporočili, da okoliščine delovne nesreče še preiskujejo. Zgodila se je v soboto okoli 12.30, in sicer na tistem delu delovišča iz smeri Razdrtega proti Postojni, kjer poteka rekonstrukcija avtocestnega mostu čez reko Pivko. 55-letni delavec, sicer državljan Bosne in Hercegovine, je z delovnega odra padel približno pet metrov nižje. Pri tem je utrpel hude poškodbe, oskrbeli so ga reševalci postojnske nujne medicinske pomoči. Zaradi teže poškodb pa so zaprosili za prevoz s helikopterjem.

Si želite prebrati celoten članek? Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246. Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali. Powered by 4EGI Že imate aktivacijsko SMS kodo? Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju. ALI Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.

Naročnino lahko kadarkoli prekinete. Postanite naročnik Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja. Podpora visokokakovostnemu novinarstvu. Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.