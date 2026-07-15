Poskus uboja na Manžanu: kri je špricala po avtu
“Njegovi ženi sem rekel dobro jutro in jo vprašal, kje je Edi,” je dejal Vladimir M. “Ste ji rekli še kaj?” ga je vprašal odvetnik Roman Sevšek. “Ne. Edino če se v tistem trenutku ni zaljubila vame,” mu je zabrusil. “Imate kakšne težave s spominom? Morda z vidom?” ga je vprašal odvetnik. “Imate vi kakšne težave z živci?” mu je znova zabrusil Vladimir M. “Vse to sploh nima veze. Veste, kaj ima vezo? Te rane tukaj. To so trajne posledice in to je pomembno, drugo je vse brez veze!”
V takšnem tonu se je s pričanjem oškodovanca včeraj na koprskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje 55-letnemu Ediju Boninu, ki je konec lanskega novembra pred svojo hišo na Manžanu z nožem trikrat zabodel 49-letnega Vladimirja M. Vladimirju M. so pomagali v izolski bolnišnici, policisti pa so kmalu aretirali Bonina, ki je od takrat v koprskem zaporu. Tožilstvo mu očita, da je zagrešil kaznivo dejanje poskusa uboja.
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