Poskus uboja na Manžanu: kri je špricala po avtu

Sojenje Ediju Boninu se je nadaljevalo v sodni dvorani. Na predobravnavnem naroku in začetku sojenja pa se je oglasil prek videokonference.

V takšnem tonu se je s pričanjem oškodovanca včeraj na koprskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje 55-letnemu Ediju Boninu, ki je konec lanskega novembra pred svojo hišo na Manžanu z nožem trikrat zabodel 49-letnega Vladimirja M. Vladimirju M. so pomagali v izolski bolnišnici, policisti pa so kmalu aretirali Bonina, ki je od takrat v koprskem zaporu. Tožilstvo mu očita, da je zagrešil kaznivo dejanje poskusa uboja.