Postojna: 44-letni domačin nasilen do policistov in zdravstvenih delavcev

PRIMORSKA • Podobni zgodbi so bili policisti priča v Luciji, kjer je javni red in mir kršil 38-letni domačin. Razgrajal je v gostilni in nadlegoval goste. Po prihodu policistov na kraj se ni umiril, zato so ga pridržali in mu izdali plačilni nalog.

Pod vplivom kokaina in opiatov vozila skozi Pivko

S koprske policijske uprave so sporočili, da so včeraj popoldne v Pivki kontrolirali 47-letno voznico, za katero se je izkazalo, da je vozila pod vplivom kokaina in opiatov. Strokovni pregled je odklonila, policisti bodo podali obdolžilni predlog.

Zadet za volanom tudi v Kopru

V Kopru so policisti ob 17. uri kontrolirali 48-letnega voznika osebnega avtomobila, pri katerem je bil hitri test za droge pozitiven na kokain. Strokovni pregled je odklonil, podali bodo obdolžilni predlog.

Brez dovoljenja na mopedu

Na Serminu so ustavili 17-letnika s predelanim mopedom (dosega hitrost 99,9 km/h). Ker ni imel vozniškega dovoljenja, so mu moped zasegli. Podali bodo obdolžilni predlog.