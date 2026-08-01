Požar na Bovškem omejen, gasilci znova na delo v nedeljo

Požarišče si je ogledal tudi poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan (prvi z desne).

BOVEC > "Tekom dneva se požar ni razširil in ostaja omejen. Težavo predstavlja predvsem pojav novih podtalnih zarišč. Požar pa je še aktiven, tako da se bodo aktivnosti nadaljevale tudi jutrišnji dan. Največjo skrb povzroča padajoče kamenje in korenine, ki bi požar lahko razširile," so po današnji akciji sporočili iz Gasilske zveze Bovec.

Požar, lokaliziran na 12 hektarih, je danes gasilo 108 gasilcev gasilskih zvez Bovec, Tolmin, Kranjska Gora, Cerkno, Idrija, Kokra in Cerklje. Pri zajemanju vode v Bohinjskem jezeru je bila na terenu tudi Gasilska zveza Bled-Bohinj, so navedli v bovški zvezi.

Pomagali so letali air tractor in helikopter. Kot so na družbenem omrežju X zapisali v upravi, sta danes letali air tractor v 22 odmetih na požarišče odvrgli 66.000 litrov vode, helikopter Slovenske vojske pa v 38 odmetih 64.000 litrov vode.

Odvrgli več kot 260.000 litrov vode

Igor Hrastnik iz državne enote za gašenje iz zraka je za TV Slovenija dejal, da je bilo v zadnjih dveh dneh na območju skupaj odvrženih več kot 260.000 litrov vode.

Air tractorja vodo zajemata iz Bohinjskega jezera. V petek so tamkajšnji obiskovalci oteževali zajemanje vode, danes pa so bile razmere boljše, četudi so nekateri posamezniki še vedno motili delo letal. Pristojni zato ljudi na Bohinjskem jezeru znova pozivajo, naj se v nedeljo izogibajo severnega dela jezera, je poročala nacionalna televizija.

Požarišče so si danes ogledali poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan, podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije Marko Adamič in župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

Šestan je za nacionalno televizijo poudaril, da bodo v nedeljo v Bovec prišle nove moči, in sicer 90 gasilcev s Severne Primorske in Gorenjske, znova bodo v zraku letali in helikopter.

Gasiti bo treba najmanj do prvega dežja

Bo pa gašenje potrebno najmanj do prvega dežja, je za POP TV dejal vodja gašenja Uroš Kemper.

Gasilcem, civilni zaščiti in Slovenski vojski se je za "trud in boj s plameni na zahtevnem goratem terenu, ki se ga celo gorske nevihte izogibajo", na družbenem omrežju X zahvalil tudi predsednik vlade Janša. Nad Mangartom so se namreč popoldne začeli nabirati nevihtni oblaki, dežja pa nato ni bilo.