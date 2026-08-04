Požar na Planji je še vedno pod nadzorom

Na požarišču na Planji na Bovškem, kjer so gasilci na delu peti dan, so razmere pod nadzorom. Na južnem, severozahodnem in severovzhodnem delu se še vedno pojavljajo majhna žarišča.

BOVEC • Prisotni sta tudi Gorska reševalna služba Bovec z dronom in nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma Tolmin.

Medtem ko razmere na terenu ostajajo pod nadzorom, se na južnem, severozahodnem in severovzhodnem delu požarišča še vedno pojavljajo majhna žarišča.

Cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara ostaja zaprta.

Požar je na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem izbruhnil v četrtek zvečer, za zdaj je zajel približno 12 hektarjev gozda. Gasilci bodo na terenu ostali do prvega dežja, ko upajo, da bo požar dokončno pogašen.