Požar na Planji je še vedno pod nadzorom
Kronika
4. 08. 2026, 9:13 , posodobljeno: 4. 08. 2026, 9:13
Razmere na požarišču na Planji na Bovškem ostajajo pod nadzorom, na treh delih se še vedno pojavljajo majhna žarišča. Na požarišču danes, peti dan gašenja, posreduje 60 gasilcev z 21 vozili iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Idrija, Logatec in Vrhnika, tudi danes pričakujejo helikopter Slovenske vojske, so sporočili iz Gasilske zveze Bovec.
BOVEC • Prisotni sta tudi Gorska reševalna služba Bovec z dronom in nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma Tolmin.
Medtem ko razmere na terenu ostajajo pod nadzorom, se na južnem, severozahodnem in severovzhodnem delu požarišča še vedno pojavljajo majhna žarišča.
Cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara ostaja zaprta.
Požar je na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem izbruhnil v četrtek zvečer, za zdaj je zajel približno 12 hektarjev gozda. Gasilci bodo na terenu ostali do prvega dežja, ko upajo, da bo požar dokončno pogašen.
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