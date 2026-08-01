Požar na Bovškem lokaliziran, znova pomagajo tudi air tractorji (FOTO)

BOVEC > Čeprav so uspeli gasilci požar, ki je v četrtek zvečer vzplamtel iz podtalnega požara, omejiti, pa je ta po Logarjevih besedah še vedno aktiven. "Še vedno se pojavljajo žarišča ob požarni liniji. Vsake toliko se na različnih mestih, tudi izven območja gašenja, pojavijo podtalna žarišča," je orisal razmere.

Na območju požara trenutno v manjši meri piha veter, kar ni ugodno za gašenje. "Na terenu je tudi zelo vroče, zaradi česar je za gasilce gašenje zelo naporno", je dodal.

Od pol desete ure dopoldne pri gašenju pomagajo tudi letali za gašenje air tractor in helikopter Slovenske vojske.

Gasilci nadaljujejo z gašenjem obsežnega požara na Planji na Bovškem. Foto: Gasilska Zveza Bovec Foto: Gasilska Zveza Bovec

Gasilci nadaljujejo z gašenjem obsežnega požara na Planji na Bovškem. Foto: Gasilska Zveza Bovec Foto: Gasilska Zveza Bovec

Ob tem je še vedno aktualno tudi opozorilo za obiskovalce Bohinjskega jezera, v katerem letala air tractor zajemajo vodo za gašenje, da tudi danes upoštevajo navodila tamkajšnjih gasilcev in se umaknejo na kopno.

Kot je ta teden pojasnil direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin, morajo za zajetje vode z air tractorji vzpostaviti tako imenovani varni koridor. Da zajamejo vodo in varno odletijo, pa letala potrebujejo približno en kilometer.

Potem ko je požar v petek gasilo okoli 95 gasilcev iz gasilskih zvez Bovca, Kobarida, Tolmina, Idrije in Cerknega, pomagali pa so jim tudi pripadniki posebne enote civilne zaščite z droni in Gorske reševalne službe iz Bovca, so se jim danes pridružili še kolegi gasilci iz Kranjske Gore, Kokre in Cerkelj, so v sporočilu za javnost zapisali v Gasilski zvezi Bovec. Na terenu je tako skupno prisotnih 108 gasilcev, ta številka pa bo, tako Logar, ostala nespremenjena tudi čez dan.

Gasilci nadaljujejo z gašenjem obsežnega požara na Planji na Bovškem. Foto: Gasilska Zveza Bovec Foto: Gasilska Zveza Bovec

Kot je še izpostavil, bo gašenje najverjetneje tako kot v petek tudi danes potekalo do večera. Je pa že jasno, da gasilci dela danes še ne bodo zaključili. Po Logarjevih besedah se že pripravljajo aktivnosti za nadaljevanje gašenja v nedeljo, verjetno pa se bo to zaradi podtalnih žarišč podaljšalo tudi še v prihodnje dni.

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je sicer zaradi požara na območju Planje na Bovškem v petek popoldne aktiviral državni načrt zaščite in reševanja. Ta omogoča angažiranje dodatnih sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč iz celotne države, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Gasilci nadaljujejo z gašenjem obsežnega požara na Planji na Bovškem. Foto: Gasilska Zveza Bovec Foto: Gasilska Zveza Bovec

Gasilci nadaljujejo z gašenjem obsežnega požara na Planji na Bovškem. Foto: Gasilska Zveza Bovec Foto: Gasilska Zveza Bovec

Zaradi gašenja je zaprta cesta Strmec-Mangart, pristojni pa voznike pozivajo, naj se na to območje ne odpravljajo. Kot so izpostavili na Policijski upravi Nova Gorica, bo na cesti med Bovcem in mejnim prehodom Predel povečan promet interventnih vozil, zato pozivajo k previdni vožnji in upoštevanju navodil policistov, gasilcev in drugih služb, ki sodelujejo pri intervenciji.