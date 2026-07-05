Požar v Brestovici pri Komnu pogašen
Kronika
5. 07. 2026, 8:29 , posodobljeno: 5. 07. 2026, 8:29
Gasilci so ponoči pogasili požar, ki je v soboto izbruhnil v Brestovici pri Komnu. Kot je davi še sporočil poveljnik regijskega štaba civilne zaščite Sandi Curk, bodo danes izvajali sanacijska dela, trenutno pa ne bo potrebna pomoč letal.
KOMEN > Ponoči je pri gašenju ognja sodelovalo 148 pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev ob pomoči občinskega štaba civilne zaščite Komen. Burja se umirja in ponoči so gasilci opravili zaključno delo na požarišču, je v sporočilu še zapisal Curk.
{CURRENT-PAGE} / {ALL-PAGES} ×