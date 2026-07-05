Požar v Brestovici pri Komnu pogašen

Gasilci so ponoči pogasili požar, ki je v soboto izbruhnil v Brestovici pri Komnu.

KOMEN > Ponoči je pri gašenju ognja sodelovalo 148 pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev ob pomoči občinskega štaba civilne zaščite Komen. Burja se umirja in ponoči so gasilci opravili zaključno delo na požarišču, je v sporočilu še zapisal Curk.