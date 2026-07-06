Na koprski policijski upravi so pojasnili, da vzrok večjega požara nad staro šolo še ni ugotovljen, domačini pa domnevajo, da ga je nekdo podtaknil.

BRESTOVICA PRI KOMNU > Ognjeni konec tedna se je za kraške gasilce začel v soboto že malo pred 13. uro, ko je v Brestovici pri Komnu ogenj ušel domačinu, ki je pri hiši kuril veje. Požar so pogasili sežanski poklicni in komenski prostovoljni gasilci. Ko so bili nekaj po 15. uri še na terenu, so približno 80 metrov stran opazili drugi požar. Blaž Rogelja nam je pojasnil, da so po informacijah in posnetkih, ki so jih dobili od njihovega člana, takoj ocenili, da gasilci iz dveh enot, sežanske poklicne enote in komenskega društva, sami ne bi mogli dovolj hitro omejiti požara. “Takoj smo začeli z aktiviranjem dodatnih enot in letal za gašenje,” je povedal. Takšna odločitev se je obrestovala, saj so nekaj pred 19. uro požar že omejili, kmalu zatem pa pogasili.

Gasilci in gasilke so gasili na težko dostopnem pobočju. Foto: Pgd Komen Foto: Pgd Komen

Zakaj je zagorelo?

Ponoči so nato sanirali oziroma zalivali požarno linijo ter čistili požarišče. Včeraj je na terenu ostala požarna straža iz gasilskih društev Komen in Kostanjevica na Krasu. Gasilci so pregledovali požarno linijo in opazovali, če bi se še kje pojavil dim.

S koprske policijske uprave so sporočili, da policisti vzroka večjega požara nad staro šolo v Brestovici pri Komnu še niso ugotovili. Domačinu, ki je kljub razglašeni veliki požarni ogroženosti na svoji parceli zažgal veje, so izdali plačilni nalog. Po informacijah s terena požara nista bila povezana. Domačini pa domnevajo, da je šlo pri letošnjem prvem večjem požaru na Krasu za požig.

Požar znova zarezal v ranljive kraške gozdove Iz Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) so sporočili, da je v sobotnem požaru v Brestovici pri Komnu pogorelo dobrih 16 hektarov gozda. Ocena temelji na terenskih informacijah in posnetkih, ki so jih gasilci opravili z dronom. ZGS je na težko dostopnem terenu sodeloval z gasilci in drugimi prisotnimi pristojnimi službami. V tokratnem požaru je pogorel večinoma mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003, drugem največjem v zgodovini Slovenije takoj za požarom iz leta 2022. Požar je prizadel gozdno drevje zimzelenega hrasta črnike, alepskega in črnega bora ter panjevskega gozda toploljubnih listavcev. V prihodnjih dneh bodo spremljali stanje na požarišču, po potrebi dopolnili oceno škode in sodelovali pri usmeritvah za nadaljnje ukrepe. V ZGS so ob tokratnem požaru poudarili tudi pomen preventivnih vaj, kot je bila, denimo, lanska na Vremščici.

Letala usmerjali na kritične točke

V soboto popoldne so požar gasila tudi štiri letala air tractor, na požarišče so vodo odvrgla 38-krat. Vodo so zajemala v Tržaškem zalivu. “Letala so nam prišla zelo prav, usmerjali smo jih na vse kritične točke, nato pa so vodo odmetavala glede na trenutno stanje,” je povedal Rogelja. Požar se je hitro širil tudi zaradi južnega vetra, kasneje pa se je obrnil v burjo, ki je ogenj potiskala navzdol po pobočju in gasilcem “ni nagajala”.

V soboto so pri gašenju poleg poklicnih gasilcev iz sežanskega zavoda in novogoriške gasilske enote pomagali še gasilci iz približno desetih društev Obalno-kraške gasilske regije in Severno primorske regije. Skupno jih je bilo na terenu približno 130 s 60 vozili. Po večerni zamenjavi je v noči na nedeljo posredovalo še 150 gasilcev iz kraške, postojnske, ilirskobistriške, goriške, ajdovske in vipavske gasilske zveze.

Občine Komen, Sežana in Hrpelje-Kozina so1. julija razglasile veliko požarno ogroženost. V naravi je prepovedano kuriti, kar velja tudi za kresove, ni dovoljeno požigati in odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, prepovedani so tudi ognjemeti. V tem času policisti in inšpektorji z inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami izvajajo poostren nadzor.

“Gasilci so opravili izjemno delo”

Aktivirali so štaba civilne zaščite občin Komen in Miren-Kostanjevica, saj se je požar po pobočju širil na območje sosednje občine. Razmere sta na terenu spremljala oba župana, pa tudi zaposleni iz Zavoda za gozdove, Kraškega vodovoda in Elektra Primorske. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske in Notranjske regij pa so odstranili italijanski topovski granati iz prve svetovne vojne in ju odpeljali na varno. Rogelja se je zahvalil vsem domačinom, ki so gasilcem pomagali pri logistiki ter jih oskrbeli s hrano in pijačo.

“Ponovno se je izkazala izjemna profesionalnost, učinkovitost, požrtvovalnost in izkušenost naših poklicnih in prostovoljnih gasilk in gasilcev. Kljub izredno zahtevnim in nevarnim razmeram - strmemu in težko dostopnemu terenu ter območju, kjer še vedno obstaja nevarnost neeksplodiranih ubojnih sredstev iz prve svetovne vojne - so opravili izjemno delo,” je po zaključeni intervenciji na svojem facebook profilu poudaril komenski župan Erik Modic. Tudi po njegovih besedah je bilo neprecenljivega pomena gašenje iz zraka s pomočjo letal air tractor, ki so pomembno prispevala k hitremu omejevanju požara. •