Požara na Planji ponoči ne bodo gasili

Požar na Planji bodo gasili tudi v soboto in verjetno še v nedeljo.

BOVEC • V požaru, ki je vzplamtel iz podtalnega požara, je doslej zgorelo okoli 12 hektarov veliko območje na zelo strmem in težko dostopnem terenu. Kljub temu ga je danes gasilo okoli 95 gasilcev iz gasilskih zvez Bovca, Kobarida, Tolmina, Idrije in Cerknega. Pomagali so jim tudi pripadniki posebne enote Civilne zaščite z droni in Gorske reševalne službe iz Bovca.

Popoldne je bil zaradi obsežnosti požara aktiviran državni načrt zaščite in reševanja, ki omogoča vključevanje dodatnih sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč iz celotne države.

Po navedbah Gasilske zveze Slovenije (GZS) požar trenutno ne ogroža prebivalcev, vendar se zaradi zmernega vetra širi proti jugu.

Za soboto je že načrtovana regijska pomoč Gorenjske gasilske regije z dvema gasilskima vodoma in potrebno opremo. Preostale gasilske enote domače severnoprimorske regije - Nova Gorica, Šempeter, Vipava in Ajdovščina - ter enote iz obalno-kraške regije pa ostajajo zaradi vremenskih razmer in zelo velike požarne ogroženosti v pripravljenosti na domačem terenu, so navedli na spletni strani GZS.

Zaradi gašenja požara je zaprta cesta Strmec-Mangart.