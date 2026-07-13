Pred trgovino prestregli ženski, osumljeni tatvine

KOPER • Ob vozilu je bil tudi poln nakupovalni voziček. Na koprski policijski upravi so pojasnili, da so policiste iz trgovine obvestili, da sta ženski ukradli več izdelkov. Policista sta nato na parkirišču prestregla osumljenki ter ugotovila, da gre za 36-letnico iz okolice Kopra in 41-letnico iz okolice Ljubljane. Imeli sta več izdelkov, za katere pa nista znali pojasniti izvora, prav tako nista imeli računov, s katerimi bi lahko dokazali njihov nakup. Policisti so ugotovili, da so izdelki iz različnih trgovin.

Postopek z osumljenima še ni končan, policisti še ugotavljajo, od kod so izdelki. Prav tako ugotavljajo, kdo je v soboto dopoldne kradel v novi trgovini s kozmetičnimi izdelki v središču Portoroža. Storilci so ukradli parfume, vredne več kot 1100 evrov.