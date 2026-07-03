Predobravnavni narok v aferi Fotupub danes za zaprtimi vrati

Na okrožnem sodišču v Ljubljani danes poteka preložen predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopub, na katerem naj bi se Smodej izrekel o očitkih iz obtožnice.

LJUBLJANA > Kot razlog za izključitev javnosti je sodnica navedla varstvo osebnega življenja obeh oškodovank, od katerih je bila ena v času kaznivega dejanja mladoletna. Zagovornik obtoženca, odvetnik Miloš Zarić, kot tudi Smodej, ki na naroku sodeluje na daljavo iz tujine prek videopovezave, sta se s tem predlogom strinjala. Tožilstvo je danes zastopal višji državni tožilec Darko Novak, sicer vodja oddelka za mladoletniško, družinsko in spolno kriminaliteto.

Poleg predstavnikov medijev so se začetka predobravnavnega naroka danes udeležila še tri dekleta kot predstavnice javnosti, ki pa so morala skupaj z novinarji sodno dvorano po odločitvi o izključitvi javnosti s predobravnavnega naroka prav tako zapustiti. Tožilstvo je sicer zahtevalo izključitev javnosti tudi z glavne obravnave.

Smodej, ki je obtožen kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb, je kmalu po izbruhu afere pred skoraj štirimi leti vse očitke zanikal. Obtožnica proti njemu je postala pravnomočna marca letos.

Prvotno je bil predobravnavni narok razpisan natanko pred mesecem dni, a je sodnica takrat ugodila prošnji obrambe za preložitev. Ta se je sklicevala na pozno vročitev vabila na narok, ki ga je Smodej prejel šele 28. maja, s čimer obdolženi ni imel na voljo zakonsko določenih osem dni za pripravo na obrambo.

Smodej je takrat sodišče tudi obvestil, da je v Franciji, kjer je imel sklenjeno pogodbo za delo od 25. maja do 12. junija, in da je pogodbeno zavezan ostati v tej državi, da pa je pripravljen sodelovati na predobravnavnem naroku na kakršenkoli način, tudi preko videokonference. Sodišče je tudi zaprosil, da mu pokrije stroške ob morebitnem prihodu v Slovenijo. Smodej danes ob začetku naroka ni navedel podrobnosti o tem, kje v tujini se trenutno nahaja, je pa povedal, da mu je potni list izdalo ministrstvo za zunanje zadeve in ga je dobil od veleposlaništva.

Afera Fotopub je izbruhnila avgusta 2022, ko so se na enem od družbenih omrežjih pojavila anonimna pričevanja o dogajanju okrog istoimenskega društva, ki ga je Smodej vodil. Ta je po izbruhu afere, ki je razburila slovensko kulturno in širšo javnost, društvo ukinil in svojo umetniško kariero nadaljeval v tujini, med drugim v Italiji in Franciji.

Proti Smodeju je bil ločeno na okrajno sodišče v Ljubljani vložen tudi obtožni predlog zaradi dveh kaznivih dejanj goljufije.